HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kabar Duka, Istri Aktor Latief Sitepu Meninggal Dunia

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |17:26 WIB
Kabar Duka, Istri Aktor Latief Sitepu Meninggal Dunia
Istri Latief Sitepu Meninggal Dunia (Foto: Instagram/latiefsitepureal)
A
A
A

JAKARTA - Pesinetron Latief Sitepu berduka. Istrinya, Lailiwaty Hasibuan meninggal dunia pada hari ini, Kamis (14/9/2023) pukul 06.52 WIB pagi dan telah dimakamkan di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur.

Kepada awak media di rumah duka, bintang sinetron Tukang Bubur Naik Haji ini mengatakan bahwa istrinya meninggal dunia secara mendadak usai sarapan. Latief menyebut bahwa istrinya mengembuskan napas terakhirnya dengan posisi tangan telah terlentang.

"Ibu itu meninggal mendadak ya. Kami bangun subuh, terus ibu sarapan. Kemudian, ibu merasa dada kirinya sakit," ujar Latief Sitepu saat ditemui di rumah duka berada di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (14/9/2023).

"Kemudian saya yang tadinya duduk berjauhan sama ibu, saya samperin. Ibu sudah tiduran dan meregangkan tangannya," ucap Latief.

Latief Sitepu

Ketika mendekati sang istri, ia memegang tubuh dari Lailiwaty untuk memastikan kondisinya. Ia mengaku kaget, ketika suhu badan sang istri sudah dingin.

"Terus ibu pegang tangan saya. Saya minta dilepas dan pas dilepas sudah lemas," paparnya.

Melihat istrinya dalam kondisi tersebut, Latief meminta anak-anaknya membawa ibu mereka ke rumah sakit, untuk memastikan kondisi pasca-tubuhnya dingin.

"Pas sampai rumah sakit, pas di cek sudah nggak ada. Kemungkinan pas di jalan sudah tidak ada lagi,"bebernya.

Di samping itu, Indah anak dari Latief Sitepu menjelaskan kalau dokter sempat memeriksa ibunya dan melakukan tindakan medis seperti alat kejut untuk memicu jantungnya. Namun sayangnya, Lailiwaty tidak dapat diselamatkan, padahal ia sama sekali tidak memiliki riwayat sakit apapun.

