Biodata dan Agama Maria Theodore, Mantan Jefri Nichol yang Dekat dengan Striker Timnas U-23

JAKARTA - Biodata dan agama Maria Theodore belakangan ramai dicari oleh masyarakat. Pasalnya, artis cantik yang memiliki darah campuran Amerika Serikat ini disebut-sebut memiliki hubungan spesial dengan striker Timnas Indonesia U-23, Marselino Ferdinan.

Maria Theodore diketahui merupakan seorang artis peran yang berasal dari Jakarta. Ia mengawali kariernya dengan berakting dalam sebuah FTV berjudul Cinta Jangan Kasih Kendor di 2018.

Dari FTV pertamanya, Maria mendapatkan cukup banyak tawaran berakting di berbagai judul. Bahkan ia juga sempat tampil di beberapa web series, mulai dari Live with My Ketos, My Ice Girl hingga Dating Queen.

Menganut agama Kristen, Maria Theodore sempat menjalin hubungan asmara dengan aktor Jefri Nichol. Kabar hubungan asmara mereka bahkan diungkapkan langsung olehnya lewat foto mesranya bersama bintang Dear Nathan tersebut.

Sayangnya, hubungan mereka tak berlangsung lama. Bahkan kini, gadis berusia 20 tahun ini digosipkan dekat dengan mantan pemain Persebaya FC tersebut.

Kedekatan keduanya ramai dibicarakan usai perempuan kelahiran 13 Desember 2002 ini datang ke Kota Solo untuk menonton laga Timnas Indonesia melawan Taiwan dan Turkmenistan dalam kualifikasi Piala Asia U-23.