Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Raffi Ahmad Minta Presiden Jokowi Tanda tangan di Kemeja Putihnya

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |16:35 WIB
Raffi Ahmad Minta Presiden Jokowi Tanda tangan di Kemeja Putihnya
Presiden Jokowi tanda tangan kemeja Raffi Ahmad (Foto: IG Raffi Ahmad)
A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad begitu beruntung. Raffi bisa menaklukan hati Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan tanda tangan di kemeja putihnya.

Momen spesial tersebut terjadi ketika Raffi Ahmad mengikuti Presiden Jokowi mencoba Kereta Cepat Jakarta-Bandung beberapa waktu lalu.

Raffi mengabadikan momen bersejarah itu di akun Instagram miliknya. Terlihat Presiden Jokowi menandatangani kemeja belakang Raffi Ahmad. Besar sekali tanda yang diberikan Presiden Jokowi.

 Raffi Ahmad Minta Presiden Jokowi Tanda tangan di Kemeja Putihnya

"Terima kasih untuk Presiden @jokowi, semua Abdi Negara dan seluruh rakyat Indonesia yang selalu terus berjuang untuk membagun Indonesia lebih maju dan terus berkembang lebih baik 🇮🇩❤️🙏," tulis Raffi Ahmad di akun Instagram miliknya.

Raffi Ahmad pun tampak semringah ketika mendapatkan tanda tangan Presiden Jokowi. Wajah bahagia tak bisa dia tutupi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180184/raffi_ahmad_dan_fahmi_bo-S8DV_large.jpg
Raffi Ahmad Bawa Fahmi Bo ke Rumah Sakit, Tanggung Semua Biaya Perawatan hingga Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178925/raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-Ei1G_large.jpg
Kata Raffi Ahmad soal Rumor Kehamilan Nagita Slavina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177339/raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-isYo_large.jpg
11 Tahun Menikahi Nagita Slavina, Raffi Ahmad: Perjuangan yang Tak Mudah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157886/cipung-zHnS_large.jpg
Momen Gemas Lily Temani Cipung Mengaji, Netizen: Masya Allah, Pinter Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155159/raffi_ahmad-PNDI_large.jpg
Direstui Nagita Slavina, Raffi Ahmad Siapkan Bonus untuk Atlet eSport 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/33/3146277/chika_jessica_dan_raffi_ahmad-58sD_large.jpg
Sempat Menolak, Chika Jessica Akhirnya Terima Bantuan Raffi Ahmad untuk Pengobatan Sang Ibu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement