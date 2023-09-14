Raffi Ahmad Minta Presiden Jokowi Tanda tangan di Kemeja Putihnya

JAKARTA - Raffi Ahmad begitu beruntung. Raffi bisa menaklukan hati Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan tanda tangan di kemeja putihnya.

Momen spesial tersebut terjadi ketika Raffi Ahmad mengikuti Presiden Jokowi mencoba Kereta Cepat Jakarta-Bandung beberapa waktu lalu.

Raffi mengabadikan momen bersejarah itu di akun Instagram miliknya. Terlihat Presiden Jokowi menandatangani kemeja belakang Raffi Ahmad. Besar sekali tanda yang diberikan Presiden Jokowi.

"Terima kasih untuk Presiden @jokowi, semua Abdi Negara dan seluruh rakyat Indonesia yang selalu terus berjuang untuk membagun Indonesia lebih maju dan terus berkembang lebih baik 🇮🇩❤️🙏," tulis Raffi Ahmad di akun Instagram miliknya.

Raffi Ahmad pun tampak semringah ketika mendapatkan tanda tangan Presiden Jokowi. Wajah bahagia tak bisa dia tutupi.