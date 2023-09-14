Ari Wibowo Kecewa dengan Inge Anugrah, Sikap Berubah Selama Proses Cerai

JAKARTA - Ari Wibowo mengungkapkan kalau anak-anaknya, Kenzo dan Marco Wibowo kecewa dengan Inge Anugrah. Inge disebut penuh drama dan sikapnya kerap berubah-ubah.

Kekecewaan itu dikarenakan kedua anaknya menilai Inge Anugrah, jauh berbeda dengan isi diskusi perceraian dilakukan dengan anggota keluarga, sebelum dibawa kemeja hijau.

"Dari awal, perceraian ini sudah dibicarakan secara matang oleh saya, Inge, anak-anak, bahkan keluarga Inge," kata Ari Wibowo saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (14/9/2023).

"Soal Inge kaget tiba-tiba diceraikan, itu semua hanya permainan dari mereka. Anak-anak juga lihat, Lho kok mama berubah? Dari awal ngomong begini, jadi begitu,” sambung dia.

Bahkan pernyataan Inge menyebut Kenzo berbohong, sontak membuat sang anak terkejut. Lantaran dari awal, putranya tidak pernah mengeluarkan statement, sesuai dengan tudingan mantan istrinya tersebut.

"Kemarin juga kan Inge sempat bicara 'oh Kenzo bohong', itu sama sekali tidak benar," ucap Ari.

"Anak saya tidak pernah berbohong, apa yang dia katakan itu adalah fakta, dia pun paham itu dan sungguh menyayangkan mamanya harus bicara seperti itu," tambahnya.

Bintang film This is Cinta ini beralasan kalau membuat Kenzo dan Marco makin yakin untuk tinggal bersama dirinya setelah perceraian. Salah satu soal kekecewaan terhadap Inge, berubah saat menjalani persidangan.

"Kecewa iya, jadi semakin sadar lah mereka sendiri, sangat disayangkan," tutur Ari Wibowo.

Diberitakan sebelumnya, Ari Wibowo menggugat cerai Inge Anugrah di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 3 April 2023.

