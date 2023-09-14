Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ari Wibowo Kecewa dengan Inge Anugrah, Sikap Berubah Selama Proses Cerai

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |15:51 WIB
Ari Wibowo Kecewa dengan Inge Anugrah, Sikap Berubah Selama Proses Cerai
Ari Wibowo dan anak kecewa dengan Inge Anugrah (Foto: IG Inge)
A
A
A

JAKARTA - Ari Wibowo mengungkapkan kalau anak-anaknya, Kenzo dan Marco Wibowo kecewa dengan Inge Anugrah. Inge disebut penuh drama dan sikapnya kerap berubah-ubah.

Kekecewaan itu dikarenakan kedua anaknya menilai Inge Anugrah, jauh berbeda dengan isi diskusi perceraian dilakukan dengan anggota keluarga, sebelum dibawa kemeja hijau.

Ari Wibowo Kecewa dengan Inge Anugrah, Sikap Berubah Selama Proses Cerai

"Dari awal, perceraian ini sudah dibicarakan secara matang oleh saya, Inge, anak-anak, bahkan keluarga Inge," kata Ari Wibowo saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (14/9/2023).

"Soal Inge kaget tiba-tiba diceraikan, itu semua hanya permainan dari mereka. Anak-anak juga lihat, Lho kok mama berubah? Dari awal ngomong begini, jadi begitu,” sambung dia.

Bahkan pernyataan Inge menyebut Kenzo berbohong, sontak membuat sang anak terkejut. Lantaran dari awal, putranya tidak pernah mengeluarkan statement, sesuai dengan tudingan mantan istrinya tersebut.

"Kemarin juga kan Inge sempat bicara 'oh Kenzo bohong', itu sama sekali tidak benar," ucap Ari.

"Anak saya tidak pernah berbohong, apa yang dia katakan itu adalah fakta, dia pun paham itu dan sungguh menyayangkan mamanya harus bicara seperti itu," tambahnya.

Bintang film This is Cinta ini beralasan kalau membuat Kenzo dan Marco makin yakin untuk tinggal bersama dirinya setelah perceraian. Salah satu soal kekecewaan terhadap Inge, berubah saat menjalani persidangan.

"Kecewa iya, jadi semakin sadar lah mereka sendiri, sangat disayangkan," tutur Ari Wibowo.

Diberitakan sebelumnya, Ari Wibowo menggugat cerai Inge Anugrah di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 3 April 2023.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/09/33/2994388/ari-wibowo-geram-dikabarkan-meninggal-dunia-TURjHpMRsQ.jpg
Ari Wibowo Geram Dikabarkan Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/18/33/2984665/7-bulan-jadi-duda-ari-wibowo-enjoy-banget-BBFctln74G.jpg
7 Bulan Jadi Duda, Ari Wibowo: Enjoy Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/33/2902905/resmi-cerai-ari-wibowo-akan-terus-libatkan-inge-anugrah-terkait-urusan-anak-QFPmipW5WG.jpg
Resmi Cerai, Ari Wibowo akan Terus Libatkan Inge Anugrah Terkait Urusan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/33/2902557/inge-anugrah-ungkap-alasan-tak-datang-melayat-ayah-ari-wibowo-sz9q4OwHWV.jpg
Inge Anugrah Ungkap Alasan Tak Datang Melayat Ayah Ari Wibowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/16/598/2902398/ari-wibowo-jadi-adam-suseno-di-series-inul-adam-tekanan-buat-aku-BmYxplI8vI.jpg
Ari Wibowo Jadi Adam Suseno di Series Inul & Adam: Tekanan Buat Aku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/16/33/2902330/profil-wibowo-wirjodiprodjo-ayah-ari-wibowo-yang-juga-pejuang-kemerdekaan-X77zfjC48K.jpg
Profil Wibowo Wirjodiprodjo, Ayah Ari Wibowo yang Juga Pejuang Kemerdekaan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement