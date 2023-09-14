Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tegaskan Hubungan Baik, Doddy Sudrajat Terbuka untuk Mayang Kerja Sama dengan Fuji

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |15:48 WIB
Tegaskan Hubungan Baik, Doddy Sudrajat Terbuka untuk Mayang Kerja Sama dengan Fuji
Doddy Sudrajat dan Mayang. (Foto: Instagram/doddysoedrajat_1)
A
A
A

 JAKARTA - Mayang Lucyana Fitri mengaku kaget ketika disawer gift Tik Tok oleh Fuji saat sedang live. Kabar ini diabadikan oleh beberapa akun TikTok yang kemudian membuat heboh netizen.

Momen live TikTok Mayang itu salah satunya dibagikan akun @cicidomani. Pada saat itu, Fuji tampak terus memberikan gift 'Cantik Dehh' hingga mencapai ratusan.

Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini, Mayang mengaku kaget ketika diberikan gift berjumlah besar. Apalagi gift yang diberikan adik Fadly Faisal itu berjumlah cukup besar.

"Mungkin live aku lewat di berandanya kak Fuji, terus dia join, akhirnya dia nge-gift. Ya kaget juga tiba-tiba ngasih gift," ungkap Mayang kepada awak media.

Meski awalnya mengaku kaget, Mayang berusaha menyelesaikan live tersebut. Setelah itu, adik mendiang Vanessa Angel itu langsung berterima kasih kepada Fuji.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/27/33/3079358/doddy_sudrajat-sEIi_large.jpg
Doddy Sudrajat Sebut Haji Faisal Ajukan Syarat jika Ingin Bertemu Gala Sky
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/33/3054940/puput_eks_doddy_sudrajat-vlyT_large.jpg
Eks Istri Singgung soal Nafkah Anak usai Doddy Sudrajat Pajang Foto Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/33/3054921/doddy_sudrajat-41To_large.jpg
Posting Foto Akad Nikah, Doddy Sudrajat Dituding cuma Gimmick demi Diundang Acara TV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/33/3049234/dewi_zuhriati-qbOU_large.jpg
Dewi Zuhriati Bagikan Video Barang Peninggalan Vanessa Angel yang Sempat Disinggung Doddy Sudrajat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/33/3048588/doddy_sudrajat-agze_large.jpg
Doddy Sudrajat Sebut Mendiang Vanessa Angel Belum Tenang karena 3 Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/33/3047981/doddy_sudrajat-3J2L_large.jpg
Doddy Sudrajat Kembali Ungkap Rasa Sakit Hati pada Keluarga Besan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement