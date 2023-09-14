Tegaskan Hubungan Baik, Doddy Sudrajat Terbuka untuk Mayang Kerja Sama dengan Fuji

JAKARTA - Mayang Lucyana Fitri mengaku kaget ketika disawer gift Tik Tok oleh Fuji saat sedang live. Kabar ini diabadikan oleh beberapa akun TikTok yang kemudian membuat heboh netizen.

Momen live TikTok Mayang itu salah satunya dibagikan akun @cicidomani. Pada saat itu, Fuji tampak terus memberikan gift 'Cantik Dehh' hingga mencapai ratusan.

Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini, Mayang mengaku kaget ketika diberikan gift berjumlah besar. Apalagi gift yang diberikan adik Fadly Faisal itu berjumlah cukup besar.

"Mungkin live aku lewat di berandanya kak Fuji, terus dia join, akhirnya dia nge-gift. Ya kaget juga tiba-tiba ngasih gift," ungkap Mayang kepada awak media.

Meski awalnya mengaku kaget, Mayang berusaha menyelesaikan live tersebut. Setelah itu, adik mendiang Vanessa Angel itu langsung berterima kasih kepada Fuji.