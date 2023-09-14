Kena Cacar Air di Usia 35 Tahun, Nowela Idol: Jijik Lihat Muka Saya Bernanah

JAKARTA - Penyanyi Nowela Elizabeth Mikhelia Auparay belum lama ini mengalami cacar air. Alhasil wajahnya pun dipenuhi dengan bentol-bentol hitam seperti jerawat.

"Bener bener, jadi aku ternyata dari kecil belum pernah kena cacar dan aku nggak tahu kalau aku belum pernah cacar," ujar Nowela saat ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Rabu, 13 September 2023.

Ternyata cacar itu diawali dengan munculnya lenting di tangannya para akhir Juli 2023. Sempat disangka jerawat, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol musim ke delapan itu lantas menggaruknya hingga pecah.

"Saya garuk aja pecah lah itu lentingnya, terus itu, selasa tiga hari kemudian muka saya kayak jerawatan padahal udah lama gak jerawatan sampai segitunya," terang Nowela Idol.

Belum juga sadar jika itu adalah cacar, Nowela lantas mengkonsumsi obat alergi karena gatal. Sayang bukannya mereda rasa gatal dan bentol-bentol di wajahnya semakin banyak.

"Pas minum eh makin banyak lah bentolnya jadi saya konsul ke dokter kulit, dibilang cacar tapi nomelak percaya, tapi saya udah banyak nanahnya lenting, ternyata cacar," tambah perempuan asal Papua itu.

Pelantun Runnin itu tak menampik bahwa cacar di usia 35 tahun itu menyakitkan. Bukan menyakitkan secara fisik tetapi juga mental.

"Dibilang sakit, memang katanya cacar air di usia dewasa itu menyakitkan gitu gak cuma fisik tapi juga mental," tutur Nowela.