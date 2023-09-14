Advertisement
Senangnya Vino G Bastian saat Lukisan Sang Anak Ditandatangani Jokowi

Melati Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |04:30 WIB
Senangnya Vino G Bastian saat Lukisan Sang Anak Ditandatangani Jokowi
Vino G Bastian dan Marsha Timothy meminta lukisan anaknya ditandatangani. (Foto: Instagram/@vinogbastian__)
JAKARTA - Vino G Bastian tampaknya tak ingin melewatkan kesempatan saat berjumpa dengan Presiden Joko Widodo. Bersama istri tercinta, Marsha Timothy, Vino berjumpa Jokowi dalam sebuah acara di dalam pesawat.

Pertemuan itu rupanya membuat Vino G Bastian dapat mewujudkan keinginan putri semata wayangnya, Vino dan Marsha membawa sebuah lukisan mini yang kemudian diserahkan kepada Jokowi.

Mereka ternyata ingin meminta tanda tangan sang presiden di atas lukisan buatan Jizzy Pearl.

"Terima kasih banyak Bapak Presiden @Jokowi sudah tanda tangan dan foto lukisan anak saya," tulis Vino G Bastian, dikutip pada Kamis (14/9/2023).

Jizzy rupanya melukis sosok Presiden RI itu sendiri. Ayah dari Kaesang Pangarep dilukiskan begitu gagah mengenakan jas hitam serta dasi merah membara bak warna bendera yang ada di belakangnya.

