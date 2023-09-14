Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dapat Hak Asuh, Ari Wibowo Tak Akan Halangi Inge Anugrah Bertemu Anak

Melati Septyana Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |16:05 WIB
Dapat Hak Asuh, Ari Wibowo Tak Akan Halangi Inge Anugrah Bertemu Anak
Ari Wibowo tak halangi Inge Anugrah bertemu anak (Foto: Instagram/ariwibowo_official)
JAKARTA - Pernikahan Ari Wibowo dan Inge Anugrah telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan melalui sidang yang digelar secara e-court. Keduanya pun dinyatakan resmi bercerai setelah Ari Wibowo melayangkan permohonan cerai lima bulan lalu.

Salah satu poin putusan tercantum bahwa hak asuh kedua anak mereka, yakni Kenzo dan Marco jatuh kepada Ari Wibowo. Meskipun begitu, Ari tegas tidak akan menghalangi Inge Anugrah apabila ingin bertemu kedua putranya.

"Betul, ya tentu dong, dari awal juga saya tidak pernah berusaha menjauhkan atau menghalangi ibu dari anak-anaknya, tidak mungkin," ujar Ari Wibowo, dikutip dari YouTube Starpro Indonesia, Rabu, 13 September 2023.

Ari Wibowo

Walaupun Inge dan Ari sudah berpisah serta memilih jalan masing-masing, di mata Ari inge tetaplah seorang ibu. Sampai kapanpun, Inge adalah ibu dari Marco dan Kenzo.

"Saya bukan laki-laki seperti itu, saya sangat menjunjung tinggi perempuan. Inge sebagai ibunya anka anka tidak pernah dilupakan, apapun pilihan hidup dia saat ini terserah, tetapi selamanya dia akan menjadi ibu dari anak-anak," jelasnya.

