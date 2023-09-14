Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Virgoun Ogah Banyak Bicara soal Perceraian dengan Inara Rusli, Waspada Jejak Digital

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |11:32 WIB
Virgoun Ogah Banyak Bicara soal Perceraian dengan Inara Rusli, Waspada Jejak Digital
Virgoun ogah banyak bicara soal perceraiannya dengan Inara Rusli. (Foto: Instagram/@virgoun_)
A
A
A

JAKARTA - Vokalis Last Child, Virgoun, enggan perceraiannya dengan Inara Rusli. Ia menjaga betul rekam jejak digital jika nantinya diketahui oleh anak-anaknya kelak.

Hal ini disampaikan oleh Ibunda Virgoun, Eva Manurung saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, belum lama ini. Dia menyebut, putranya lebih memilih diam karena ingin memberi contoh yang baik kepada anak-anaknya.

"Dia lebih menjaga, kalau ada jejak digital dan nanti anaknya melihat tidak baik, makanya dia lebih memilih diam," ujar Eva Manurung kepada awak media.

Bahkan dalam kesempatan itu, Ibu Virgoun mengatakan pihaknya telah dibatasi bertemu dengan anak-anak. Karena Inara Rusli menuding dirinya mertua yang galak terhadap anak-anaknya.

"Iyalah, dia bilang katanya saya galak, coba nanti kalau cucu saya ada, gimana cucu meluk saya.

Kalau saya galak, cucu saya pasti lari semua. Ini cucu saya nangis aja bilang hust, diam semua,"ungkap Eva.

"Sampai Daddy-nya bilang, ‘Opa pakai ilmu apa sih kok anak ini dia nangis kenceng bilang gitu doang semua pada tutup mulut?’ Kenapa? Karena pengertian," tambahnya.

Halaman:
1 2
