Wulan Guritno Sambangi Bareskrim, Penuhi Panggilan atas Dugaan Promosi Judi Online

JAKARTA - Aktris kenamaan, Wulan Guritno, menyambangi Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (14/9/2023). Kehadiran sang aktris untuk memenuhi panggilan polisi terkait kasus dugaan judi online yang melibatkan namanya.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, Wulan yang hadir pada pukul 10.40 WIB mengenakan busana hitam dan bawahan krem.

Saat ditanya tujuannya hadir di Bareskrim Mabes Polri, Wulan enggan berkomentar banyak. Dia hanya mengaku akan bersilaturahmi dengan penyidik Bareskrim Polri sambil menebar senyum.

"Iya (datang) sendiri aja, mau silaturahmi," kata Wulan Guritno singkat.

Sebelumnya, penyidik memang sudah menjadwalkan pemeriksaan kepada pemain film Jakarta vs Everybody itu sejak dua pekan lalu.