HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Liam Payne Sakit Ginjal, Dilarikan ke RS saat Rayakan Anniversary dengan Pacar

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |10:40 WIB
Liam Payne Sakit Ginjal, Dilarikan ke RS saat Rayakan Anniversary dengan Pacar
Liam Payne dilarikan ke rumah sakit. (Foto: Instagram/@liampayne)
A
A
A

MILAN- Kabar tak menyenangkan datang dari Liam Payne. Mantan personel One Direction ini dikabarkan masuk rumah sakit karena mengalami penyakit ginjal serius.

Payne dibawa ke rumah sakit saat liburan bersama pacarnya, Kate Cassidy di Italia. Sang ibu Karen Payne, mengutarakan kekhawatirannya.

"Dia di Milan yang jauh di sana. Aku merasa tak berdaya," kata Karen, dikutip dari Daily Mail, Kamis (14/9/2023).

"Situasinya sangat buruk dan kami hanya berharap dia dalam kondisi terbaiknya," doa Karen untuk putra tersayangnya.

Liam dilarikan ke rumah sakit secara darurat akibat sakit ginjal yang parah. Menurut laporan The Sun, ia jatuh sakit dalam perjalanan ke Danau Como di Italia bersama pacarnya.

Halaman:
1 2
