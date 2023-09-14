Ibu Virgoun Bantah Tudingan Ingin Kristenisasi Cucu-cucunya

JAKARTA - Ibunda Virgoun, Eva Manurung membantah punya niat mengkristenisasi cucu-cucunya, Starla, Faithlee, dan Terang yang memeluk agama Islam seperti orangtuanya yakni Virgoun dan Inara Rusli.

Dia hanya bermaksud ingin menanamkan moral dan memori pada ketiga cucunya untuk dikenang nanti. Mengingatkan bahwa nenek mereka pernah mengajarkan tentang kebaikan.

"Dia (Inara Rusli) selalu bicara sama pembantu, dia bilang kalau Starla itu mau dikristenisasi. Aduh ke surga nggak gandengan tangan, nggak," ujar Eva Manurung saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

"Cuma yang harus saya tanamkan anak nggak bolehin bertemu cucu saya, bekal saya untuk apa. Ada yang mereka ingat 'oh nenek ku ngajarin ini, nenek ku ngajarin seperti ini?'"lanjut dia.

Eva juga membantah dirinya punya karakter galak seperti yang dituding sang menantu. Justru, dia menegaskan bahwa cucu-cucunya sangat dekat dengannya.