Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ibu Virgoun Bantah Tudingan Ingin Kristenisasi Cucu-cucunya

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |10:21 WIB
Ibu Virgoun Bantah Tudingan Ingin Kristenisasi Cucu-cucunya
Ibu Virgoun, Eva Manurung, membantah ingin kristenisasi cucu-cucunya. (Foto: Instagram/@evamanurung1105)
A
A
A

JAKARTA - Ibunda Virgoun, Eva Manurung membantah punya niat mengkristenisasi cucu-cucunya, Starla, Faithlee, dan Terang yang memeluk agama Islam seperti orangtuanya yakni Virgoun dan Inara Rusli.

Dia hanya bermaksud ingin menanamkan moral dan memori pada ketiga cucunya untuk dikenang nanti. Mengingatkan bahwa nenek mereka pernah mengajarkan tentang kebaikan.

"Dia (Inara Rusli) selalu bicara sama pembantu, dia bilang kalau Starla itu mau dikristenisasi. Aduh ke surga nggak gandengan tangan, nggak," ujar Eva Manurung saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

"Cuma yang harus saya tanamkan anak nggak bolehin bertemu cucu saya, bekal saya untuk apa. Ada yang mereka ingat 'oh nenek ku ngajarin ini, nenek ku ngajarin seperti ini?'"lanjut dia.

Eva juga membantah dirinya punya karakter galak seperti yang dituding sang menantu. Justru, dia menegaskan bahwa cucu-cucunya sangat dekat dengannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/33/3186484/virgoun-0UPu_large.jpg
Eva Manurung Klaim Virgoun Punya Hak Mengakses CCTV di Rumah Inara Rusli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/33/3186419/virgoun-gCzZ_large.jpg
Virgoun Gerak Cepat Amankan Anak usai Skandal Perzinaan Inara Rusli Terkuak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186170/virgoun-Ifnv_large.jpg
Virgoun Diduga Penyebar Video Syur 2 Jam Inara Rusli dan Insanul Fahmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123361/virgoun-BqrS_large.jpg
Biodata dan Agama Virgoun, Mantan Suami Inara Rusli yang Diduga Pamer Pacar Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123295/luna_alhamdy-XUeB_large.jpg
Biodata Luna Alhamdy yang Diduga Pacar Baru Virgoun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/33/3041171/virgoun_dan_starla-8Lyu_large.jpg
Dapat Izin Inara Rusli Bertemu Virgoun, Starla: Mommy sama Daddy Sudah Baikan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement