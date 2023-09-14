Geni Faruk Dituding Lebih Pilih Aaliyah Massaid, Raffi Ahmad Beri Beasiswa untuk Anak Mendiang Sapri

JAKARTA - Hot gosip dari Okezone kali ini datang dari Geni Faruk saat ini tengah jadi sorotan. Lantaran kabar kedekatan putranya, Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid sedang gencar diberitakan.

Geni sendiri sempat bertemu dengan putri Reza Artamevia dan berbincang hangat di momen 7 bulanan kehamilan Aurel Hermansyah. Berbanding terbalik dengan Fuji, mantan kekasih Thariq, yang sama sekali belum pernah berkenalan secara langsung.

Mengenai hal ini, Geni jadi disudutkan. Namun, akhirnya ibu sebelas anak ini menjelaskan bahwa ia selalu terbuka dengan siapapun teman dari anaknya.

"Kita sebagai orangtua anak-anak itu kita selalu siapapun mau berteman. Pada dasarnya kita mau berkenalan sama semua orang, di manapun," ujar Geni Faruk di kawasan Tendean Jakarta Selatan, Selasa, 12 September 2023.

Beralih ke berita selanjutnya, yakni dari presenter Raffi Ahmad. Baru-baru ini, adik mendiang Sapri Pantun mengaku bahwa suami Nagita Slavina ini masih menunjukkan rasa peduli pada keluarga sahabatnya.