Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Vision+ The One, Tim eSport dan Drama Percintaannya

I Gusti Bagus Alit Sidi , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |17:16 WIB
Vision+ The One, Tim eSport dan Drama Percintaannya
Pemain Series The One (Foto: Bagus Alit/MPI)
A
A
A

BADUNG - Vision+ menghadirkan original series bertajuk The One. Diproduseri Pevita Pearce, series ini menghadirkan drama percintaan di sebuah tim eSport.

Serial The One dibintangi oleh Anna Jobling, Nasya Marcella Tedja, Julian Jacob, Shakira Jasmine, hingga Wavizihan. Original series ini akan dirilis pada 8 Desember 2023.

Proses pengambilan gambar berlangsung di Desa Tegal Mengkeb, Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan dan akan berlangsung selama 17 hari.

Vision+ The One, Tim eSport dan Drama Percintaannya

Sutradara The One, Eko Kristianto mengungkapkan alasan pemilihan lokasi syuting di salah satu hidden gems ini. "Sengaja dipilih untuk menyesuaikan dengan skenario cerita," tutur Eko, Kamis (24/8/2023).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187278/i_love_you_pak_dosen-lL3q_large.jpg
Microdrama VISION+ I Love You Pak Dosen: Sang Dosen Galak Ternyata Calon Tunangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187273/papa_bilang_apa-4VU5_large.jpg
Microdrama VISION+ Papa Bilang Juga Apa: Orangtua Overprotective vs Remaja yang Ingin Bebas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186183/vision-9e4W_large.jpg
Duet VISION+ dan iQIYI Hadirkan Paket Combo Asia, Dito Darmawan: Efektif dan Efisien!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184505/microdrama_liontin_kirana-orRc_large.jpg
Microdrama VISION+ Liontin Kirana: Pengorbanan Anak demi Selamatkan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement