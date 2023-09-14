Vision+ The One, Tim eSport dan Drama Percintaannya

BADUNG - Vision+ menghadirkan original series bertajuk The One. Diproduseri Pevita Pearce, series ini menghadirkan drama percintaan di sebuah tim eSport.

Serial The One dibintangi oleh Anna Jobling, Nasya Marcella Tedja, Julian Jacob, Shakira Jasmine, hingga Wavizihan. Original series ini akan dirilis pada 8 Desember 2023.

Proses pengambilan gambar berlangsung di Desa Tegal Mengkeb, Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan dan akan berlangsung selama 17 hari.

Sutradara The One, Eko Kristianto mengungkapkan alasan pemilihan lokasi syuting di salah satu hidden gems ini. "Sengaja dipilih untuk menyesuaikan dengan skenario cerita," tutur Eko, Kamis (24/8/2023).

