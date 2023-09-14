Produseri The One, Ini Alasan Pevita Pearce Syuting di Bali

BADUNG - Pevita Pearce bertindak sebagai produser Vision+ original series The One. Pevita bekerja sama dengan sutradara Eko Kristianto yang bertindak sebagai sutradara.

Pevita dan sutradara Eko Kristianto cukup keukeuh dengan pemilihan Bali sebagai lokasi syuting karena sejalan dengan ide cerita The One.

"Kita menulis cerita ini kurang lebih empat tahun lalu, dan memang kita sudah punya bayangan Bali sebagai lokasinya," kata Pevita, Kamis (24/8/2023).

The One bercerita tentang drama percintaan anak muda yang tergabung dalam tim eSport. Serial The One dibintangi oleh Anna Jobling, Nasya Marcella Tedja, Julian Jacob, Shakira Jasmine, hingga Wavizihan. Original series ini akan dirilis pada 8 Desember 2023.

Proses pengambilan gambar berlangsung di Desa Tegal Mengkeb, Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan dan akan berlangsung selama 17 hari.

