Dibintangi Anna Jobling, Intip Proses Syuting Original Series Vision+ The One

BADUNG - Vision+ kembali memproduksi original series. Kali ini, Vision+ menghadirkan serial bertajuk The One.

The One yang mengambil lokasi syuting di Bali. Original series ini bercerita tentang drama percintaan anak muda yang tergabung dalam tim eSport.

Serial The One dibintangi oleh Anna Jobling, Nasya Marcella Tedja, Julian Jacob, Shakira Jasmine, hingga Wavizihan. Original series ini akan dirilis pada 8 Desember 2023.

Serial The One mengambil landscape Bali. Proses pengambilan gambar berlangsung di Desa Tegal Mengkeb, Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan dan akan berlangsung selama 17 hari.

Produser The One, Pevita Pearce punya alasan mengambil Bali sebagai lokasi syuting.

Menurut Pevita, dia dan sutradara Eko Kristianto cukup keukeuh dengan pemilihan Bali sebagai lokasi syuting karena sejalan dengan ide cerita The One.

"Kita menulis cerita ini kurang lebih empat tahun lalu, dan memang kita sudah punya bayangan Bali sebagai lokasinya," kata Pevita, Kamis (24/8/2023).

