Kunto Aji Singgung Keistimewaan Melamun saat Hujan Lewat Lagu di Album Barunya

JAKARTA - Penyanyi Kunto Aji akhirnya merilis album baru berjudul 'Pengantar Purifikasi Pikir' setelah sekian lama. Salah satu lagu yang menarik perhatin lantaran judulnya cukup unik yakni Jangan Melamun Saat Hujan.

Ketika disinggung awal mula pembuatan lagu, Kunto Aji menjelaskan sedikit tentang larangan melamun. Baginya, ini merupakan sebuah psikologi kebalikan.

BACA JUGA: Lirik Lagu dan Chord Gitar Sulung dari Kunto Aji

"Itu sebenarnya psikologi kebalikan. Jadi ketika kita ngomong jangan melamun saat hujan, orang akan cenderung justru melamun," kata Kunto Aji, di kawasan Pasar Minggu, belum lama ini.

Penyanyi asal Yogyakarta itu kemudian mengatakan bahwa kegiatan melamun itu bukan sia-sia. Melainkan, melamun ini sungguh istimewa. Ada kalanya, di tengah kegiatan yang butuh ide-ide kreatif, justru melamun sangatlah diperlukan.