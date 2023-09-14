Gara-Gara Dewa Budjana, Promotor Dapat Harga Khusus Undang Steve Vai

JAKARTA - Dewa Budjana menjadi sosok paling berpengaruh dalam mengundang gitaris ternama, Steve Vai. Diketahui, Steve Vai menggelar konser bertajuk Steve Vai Inviolate Tour 2023 di Basket Hall, Senayan, Jakarta pada 26 Oktober 2023.

Hal ini diakui pihak promotor, Lemmy Ibrahim, dari Lemmon ID. Lemmy mengatakan, ide mengundang Steve Vai manggung di Jakarta pertama kali juga dicetuskan oleh gitaris band GIGI tersebut.

"Sebenarnya yang bikin gara-gara itu Budjana, dia info bahwa Steve Vai mau tur, mau di jegat karena mau main di Asia, dia kontek kita akhirnya jalan nih, mulai nih kita kontekan sama Steve Vai," kata Lemmy Ibrahim selaku perwakilan promotor dalam jumpa persnya.

Tak hanya itu, gara-gara Dewa Budjana, Lemmy menyebut pihaknya mendapat harga khusus ketika mengundang mantan gitaris Frank Zappa ini.

Mengingat, Steve Vai merupakan salah satu artis dunia dengan bayaran termahal untuk sekali konser.

"Ya harusnya mahal Steve Vai, mungkin karena ada kedekatan Dewa Budjana sama dia jadi ada harga khusus," kata Lemmy Ibrahim.

Dewa Budjana sendiri mengaku punya kedekatan khusus dengan gitaris panutannya itu. Dia juga sering diundang ke belakang panggung saat Steve Vai manggung.

"Waktu itu kita juga sempat ngobrol di backstage (di salah satu konser dia di Asia) nanya gimana kalau mau ngundang, kata dia (Steve Vai-red) 'Ya cari aja panggung yang paling dekat'," ucap Dewa Budjana.

Sebagai informasi, konser Steve Vai Inviolate Tour 2023 di Jakarta digelar dalam rangka mempromosikan album terbarunya berjudul Inviolate yang rilis 22 Januari 2022 lewat label miliknya sendiri, Favored Nations.