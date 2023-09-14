Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Gara-Gara Dewa Budjana, Promotor Dapat Harga Khusus Undang Steve Vai

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |00:01 WIB
Gara-Gara Dewa Budjana, Promotor Dapat Harga Khusus Undang Steve Vai
Dewa Budjana di balik konser Steve Vai (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dewa Budjana menjadi sosok paling berpengaruh dalam mengundang gitaris ternama, Steve Vai. Diketahui, Steve Vai menggelar konser bertajuk Steve Vai Inviolate Tour 2023 di Basket Hall, Senayan, Jakarta pada 26 Oktober 2023.

Hal ini diakui pihak promotor, Lemmy Ibrahim, dari Lemmon ID. Lemmy mengatakan, ide mengundang Steve Vai manggung di Jakarta pertama kali juga dicetuskan oleh gitaris band GIGI tersebut.

"Sebenarnya yang bikin gara-gara itu Budjana, dia info bahwa Steve Vai mau tur, mau di jegat karena mau main di Asia, dia kontek kita akhirnya jalan nih, mulai nih kita kontekan sama Steve Vai," kata Lemmy Ibrahim selaku perwakilan promotor dalam jumpa persnya.

Gara-Gara Dewa Budjana, Promotor Dapat Harga Khusus Undang Steve Vai

Tak hanya itu, gara-gara Dewa Budjana, Lemmy menyebut pihaknya mendapat harga khusus ketika mengundang mantan gitaris Frank Zappa ini.

Mengingat, Steve Vai merupakan salah satu artis dunia dengan bayaran termahal untuk sekali konser.

"Ya harusnya mahal Steve Vai, mungkin karena ada kedekatan Dewa Budjana sama dia jadi ada harga khusus," kata Lemmy Ibrahim.

Dewa Budjana sendiri mengaku punya kedekatan khusus dengan gitaris panutannya itu. Dia juga sering diundang ke belakang panggung saat Steve Vai manggung.

"Waktu itu kita juga sempat ngobrol di backstage (di salah satu konser dia di Asia) nanya gimana kalau mau ngundang, kata dia (Steve Vai-red) 'Ya cari aja panggung yang paling dekat'," ucap Dewa Budjana.

Sebagai informasi, konser Steve Vai Inviolate Tour 2023 di Jakarta digelar dalam rangka mempromosikan album terbarunya berjudul Inviolate yang rilis 22 Januari 2022 lewat label miliknya sendiri, Favored Nations.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/33/3142555/dewa_budjana-wmOz_large.jpg
Datang Melayat, Dewa Budjana Kagum dengan Sosok Mendiang Irianti Erningpraja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/27/205/2852920/gandeng-rhoma-irama-dewa-budjana-rilis-smara-rindu-QdYqqzkHRP.jpg
Gandeng Rhoma Irama, Dewa Budjana Rilis Smara Rindu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/09/33/2810638/unik-dewa-budjana-ternyata-pertama-kali-belajar-gitar-dari-kuli-bangunan-0iTPsUbdza.jpg
Unik! Dewa Budjana Ternyata Pertama Kali Belajar Gitar dari Kuli Bangunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/02/11/33/2546012/younky-soewarno-meninggal-dunia-dewa-budjana-sangat-sedih-beliau-pergi-T3GCQjr1EU.jpg
Younky Soewarno Meninggal Dunia, Dewa Budjana: Sangat Sedih Beliau Pergi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/05/33/2512200/dewa-budjana-sebut-idang-rasjidi-sosok-yang-humoris-dan-suka-menolong-cuZE5RzZev.jpeg
Dewa Budjana Sebut Idang Rasjidi Sosok yang Humoris dan Suka Menolong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/12/33/2276695/gatot-soenjoto-meninggal-dunia-dewa-budjana-seniman-multitalenta-3Q2pSjpSs7.jpg
Gatot Soenjoto Meninggal Dunia, Dewa Budjana: Seniman Multitalenta
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement