Aya Canina Larang Iqbal dan Junet Gunakan Nama Amigdala

JAKARTA - Mantan vokalis Amigdala, Aya Canina, meminta dua mantan rekan bandnya, Iqbal dan Junet, tak lagi menggunakan nama Amigdala.

Diketahui, Aya Canina sudah hengkang dari Amigdala sejak 2020. Kini, band tersebut hanya menyisakan dua orang personel lama yakni Iqbal (bass) dan Junet (drum) serta seorang vokalis yang baru bergabung belakangan.

Larangan menggunakan nama Amigdala, dikatakan Aya, lantaran band ini dibentuk olehnya bersama dengan Isa Maula. Bahkan, Iqbal dan Junet disinyalir baru bergabung setelah Amigdala terbentuk.

"Masalahnya disini adalah mereka masih menggunakan nama Amigdala dan karya-karya ciptaan saya tanpa izin. Menurut saya disitu adalah letak kekeliruan dan masalahnya," ujar Aya Canina dalam wawancara di kawasan Pati Unus Jakarta Selatan, Kamis (14/9/2023).

Tak hanya itu, Aya juga keberatan dengan sikap Iqbal dan Junet yang masih menyanyikan lagu-lagu ciptaannya tanpa mementingkan hak ekonomi.

Setidaknya ada enam lagu yang dipermasalahkan Aya kepada Amigdala yakni Balada Puan, Kukira Kau Rumah, Tuhan Sebut Sia-Sia, Di Ambang Karam, Belenggu ditambah satu lagu di luar mini album, yang telah rilis yakni Kata Ibu Rindu.

"Merek Amigdala yang sudah keluar (putusan) pada Desember 2022. Secara hak merek itu punya mba Andari alias Aya Canina, tapi teman-temannya tidak mengindahkan hak ekonomi mbak Andari," ucap kuasa hukum Aya Canina, Nanang Hartanto.

