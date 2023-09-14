Penampilan Ikonik Olivia Rodrigo, Prank Penonton dengan Ledakan di Panggung MTV VMA 2023

LOS ANGELES - Penyanyi Olivia Rodrigo menggegerkan panggung MTV Video Music Awards 2023 yang digelar pada 12 September 2023 waktu setempat. Dalam kesempatan itu, ia menyanyikan lagu Vampire.

Ketika ia menyanyikan liriknya dengan powerfull, tiba-tiba saja muncul kembang api dan percikan api di panggung. Olivia terlihat panik dan melihat sekeliling sebelum tirai merah jatuh dari langit-langit.

Bahkan, salah satu kru tiba-tiba memasuki panggung dan memboyongnya keluar panggung. Beberapa penonton disorot, termasuk Selena Gomez yang terlihat khawatir. Situasi panggung tampak mengalami malfungsi.

Namun merujuk pada E! News, sebenarnya pertunjukan itu mereplikasi video musik Vampire asli yang dirilis Rodrigo pada Juni lalu. Klipnya memang menampilkan sosok Olivia yang bernyanyi dengan latar hutan sebelum kameranya menunjukkan dia di panggung penghargaan.