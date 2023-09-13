Advertisement
TV SCOOP

Intip Keseruan Nobar Vision+ CinLock: Love, Camera, Action

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |20:56 WIB
JAKARTA – Vision+ mengadakan acara nonton bareng atau nobar untuk original series CinLock: Love, Camera, Action pada Rabu (13/9/2023). Acara tersebut berlangsung diselenggarakan di institut SAE Indonesia, Pejaten, Jakarta Selatan.

Peserta yang terdiri dari kalangan mahasiswa SAE Indonesia mengikuti kegiatan screening episode 1 CinLock: Love, Camera, Action yang dilanjutkan dengan sesi talk show dan tanya jawab bersama para pemain serial yang hadir pada hari itu, yaitu Tissa Biani, Yusuf Mahardika, Omara Esteghlal, dan Diandra Agatha.

Selama acara, para peserta terlihat antusias dan mengikuti semua rangkaian acara dengan semangat, terlebih karena tema yang ditampilkan dalam CinLock: Love, Camera, Action cukup relatable dengan kehidupan mahasiswa di sana yang sebagian besar mempelajari film dan seni.

Serial CinLock: Love, Camera, Action menceritakan kiwqh seorang gadis bernama Lala, seorang mahasiswi jurusan film yang memiliki ambisi untuk menjadi seorang produser film ternama.

Lala merupakan seorang gadis yang berbakat, penuh semangat, dan pekerja keras, namun satu hal yang menjadi kekurangannya adalah ia selalu menilai orang lain menggunakan angka. Hal ini membuat banyak orang jengkel dengannya.

CinLock: Love, Camera, Action merupakan original series terbaru Vision+ yang dirilis pada 10 Agustus 2023 kemarin. Serial ini dibintangi oleh berbagai aktor serta aktris ternama Tanah Air, seperti Tissa Biani sebagai Lala, Yusuf Mahardika sebagai Jun, Diandra Agatha sebagai Jessica, Omara Esteghlal sebagai Reyhan, Wavi Zihan sebagai Ute, dan masih banyak lagi.

CinLock: Love, Camera, Action akan tayang dengan 8 episode yang diperbarui setiap minggunya. Episode 1 dan 2 dapat disaksikan secara gratis, dan episode lengkapnya dapat disaksikan dengan berlangganan Vision+.

