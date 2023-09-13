Saksikan Meet N Greet Kiko & Lola di Event JIPREMIUM 2023

JAKARTA – Ikuti keseruan foto bersama KIKO dan teman-teman di event Jakarta International Premium Products Fair JIPREMIUM 2023 JCC Senayan Hall A & B - Jakarta selama empat hari, mulai tanggal 14 - 17 September 2023. Keseruan yang hadir dalam bentuk meet & greet KIKO dan LOLA main stage dan banyak activation gratis lainnya hanya di dalam booth MNC Animation.

Kamu juga pasti sudah kenal baik dengan KIKO yang serial animasinya sudah sukses tayang sejak 2014, serial animasi dapat kalian saksikan di RCTI setiap hari Minggu jam 08.00 Pagi dan juga di MNCTV setiap hari Sabtu dan Minggu jam 09.30 Pagi. Seperti yang kamu ketahui KIKO adalah serial animasi yang diproduksi oleh MNC Animation yang berkisahkan tentang KIKO, mutasi dari ikan mas, yang tinggal di kota bawah air bernama 'Kota Asri' bersama sahabatnya POLI, LOLA, PATINO dan TINGTING. Tinggal bersama mereka, adalah KARKUS yang jahil beserta PUPUS sahabatnya, yang dari waktu ke waktu selalu mengisi kehidupan mereka dengan skema jenaka dan kenakalan.

Serial Animasi KIKO sudah tayang di musim ketiga dan akan masuk musim keempatnya pada akhir tahun ini. Serial ini yang tidak hanya menyuguhkan aksi lucu dan petualangan seru, tapi juga memberikan pesan moral tentang kebenaran, persahabatan, perjuangan, dan kekeluargaan yang sangat cocok untuk dinikmati keluarga Indonesia.

Hingga hari ini, KIKO yang sudah mendapatkan 5 penghargaan skala nasional dan internasional untuk kategori anak-anak dan animasi. Tidak hanya itu, KIKO telah di dub ke dalam 4 bahasa dan telah tayang di 64 negara termasuk channel Disney XD, Netflix, Vision+ dan RCTI+, ZooMoo Channel dan Roku Channel.

Pameran JIPREMIUM ini diselenggarakan oleh COEX, pusat konvensi dan pameran terbesar di Seoul, Korea, bersama dengan KITA (Korea International Trade Association) dan PT Aremgo Grafindo. Menghadirkan kategori seperti Mom & Kids, Beauty & Fashion, Food & Beverage, serta Home & Arts, dan lainnya, JIPremium 2023 akan memberikan peluang yang luar biasa bagi para exhibitor Indonesia untuk memasuki pasar internasional.

“JIPremium berupaya membantu pasar local seperti UKM untuk dapat memasuki pasar internasional. Dengan bantuan dari Pemerintah Korea, kami siap membawa UKM go global. Konsep one-stop sourcing solution ini kami tekankan untuk dapat dirasakan langsung oleh para pengunjung nantinya,” ujar Andrew Soh, CEO PT Aremgo Grapindo pada Press Conference JIPremium 2023 (Kamis, 22 Juni 2023).

Kategori utama pameran di JIPremium 2023 meliputi Mom & Kids, Beauty & Fashion, Food & Beverage, dan Home & Arts. Pengunjung dapat menjelajahi berbagai produk premium seperti makanan bayi, perawatan kulit, kosmetik, perabotan, kerajinan tangan, dan lainnya. Pameran ini ditujukan untuk menarik beragam audiens, termasuk ritel format besar, distributor, platform e-commerce, pembeli institusional, serta perempuan dan anak-anak.

"Kali ini MNC Animation akan mengadakan Meet N Greet, dance dan Foto bersama karakter KIKO & LOLA, dan MNC Animation juga akan memberikan activation di dalam boothnya yang bersifat GRATIS, seperti mewarnai karaker KIKO & BIMA, majalah Just For Kids, dan juga banyak hadiah menarik lainnya. Tidak lupa pula, kami juga mengajak anak-anak Indonesia untuk selalu aktif, kreatif dan terus mendukung produk dalam negeri seperti KIKO, karya yang patut dibanggakan" ujar Head Of Marcom MNC Animation – Suhendra Wijaya”

