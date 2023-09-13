Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Saksikan KDI Perang Bintang di MNCTV, Alumni Bakal Tampil Memukau

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |17:55 WIB
Saksikan KDI Perang Bintang di MNCTV, Alumni Bakal Tampil Memukau
Konser KDI Perang Bintang 2023 (Foto: MNCTV)
JAKARTA - Konser KDI Perang Bintang digelar. Alumni KDI siap beraksi menunjukkan kualitasnya di hadapan para juri artis dan penonton. Konser KDI Perang Bintang ditayangkan secara langsung di MNCTV pada Rabu (13/8/2023) pukul 21.30 WIB.

Acara yang dipandu oleh Rian Ibram dan Vega Darwanti, dimeriahkan sederet artis dan penyanyi papan atas, yakni Elvy Sukaesih dan Erie Suzan sekaligus menjadi juri, para alumni KDI seperti Novi Ayla, Liki Ameera, Nelvi Pwahaci, Vita KDI, Sam Hasibuan, Aidil Saputra, Suci KDI, Marvin KDI, Haviz KDI, Putra KDI, dan Dayan KDI.

Saksikan KDI Perang Bintang di MNCTV, Alumni Bakal Tampil Memukau

Tak hanya itu, dimeriahkan juga penampilan dari Aladull, Ferdians, dan Toxic Girl. Perwakilan KDI dari season yang berbeda-beda siap ditantang bernyanyi sembari mengerjakan challenge dari berbagai macam tantangan dari juri Kesayangan.

Saksikan konser KDI Perang Bintang pada Rabu, 13 September 2023 pukul 21.30 WIB ditayangkan langsung di MNCTV.

