Lewat Trending Star, Hobi Jadi Karier Cemerlang di Industri Musik Indonesia

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |17:46 WIB
Audisi Trending Star (Foto: Ist)
JAKARTA - Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial, peluang untuk membangun karier dari hobi semakin terbuka lebar. Salah satu platform yang memungkinkan hal ini adalah ajang pencarian bakat menyanyi digital yaitu Trending Star.

Trending Star bukan hanya ajang pencarian bakat digital pertama di Indonesia, tetapi juga merupakan media yang potensial untuk membangun karir di industri musik melalui hobi menyanyi.

Melalui Trending Star, individu dari berbagai latar belakang dengan hobi olah vokal memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan bernyanyi mereka tanpa harus terbatas oleh batasan fisik atau geografis. Dengan hanya menggunakan ponsel pintar atau perangkat lainnya, siapa pun dapat berpartisipasi, membuatnya menjadi panggung yang inklusif dan merata bagi semua.

Trending Star juga membuka lebar kesempatan masyarakat Indonesia yang berbakat untuk memiliki single baru serta produksi Music Video di bawah naungan label musik HITS Records. Dengan kesempatan ini, karir pemenang di industri musik Indonesia akan semakin berkembang.

Saat ini, Trending Star telah merampungkan audisi baik offline maupun online di 3 kota besar Indonesia, yaitu Yogyakarta, Malang, dan Bali. Selanjutnya, masing-masing peserta 30 besar dari tiga kota tersebut akan disaring lagi untuk menemukan 10 peserta terbaik yang akan diterbangkan langsung ke Jakarta dan dinilai langsung oleh 3 juri nasional, yaitu Mahalini, Andmesh Kamaleng, dan Indra Aziz.

Buat yang penasaran dengan keseruan Trending Star, stay tune terus di YouTube Channel dan Instagram Official HITS Records. Trending Star, The Search For The Next Star!

Telusuri berita celebrity lainnya
