Jenita Janet Bersyukur Sepi Job, Ternyata Ini Alasannya

JAKARTA - Jenita Janet tengah berbahagia menjalani kehidupan pernikahannya bersama sang suami, Danu Sofwan yang telah berjalan selama tiga tahun. Selain itu, Jenita Janet juga tengah menikmati kehidupan barunya dengan penampilan terbarunya yang kini mengenakan hijab.

Selain menjalani kewajiban sebagai seorang istri, Jenita Janet mengaku masih aktif bekerja. Ia menjelaskan bahwa saat ini aktivitas pekerjaannya memang tak terlalu padat. Meski demikian, ia bersyukur dengan kondisi tersebut.

Menurutnya, mungkin saja sepinya pekerjaan dan berkurangnya kesibukannya adalah pertanda dari Tuhan agar dirinya dan sang suami bisa fokus untuk menjalani program kehamilan.

"Aku yakin banget Allah maha memanage hidup yg terbaik. Pasti Allah lagi ngurangin dulu kesibukan aku supaya aku gak terlalu capek, dan akhirnya aku bisa fokus (program hamil),"ujar Jenita Janet saat dijumpai di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (13/9/2023).

Namun, Janet mengaku tak ingin terburu-buru untuk memiliki anak. Ia mengaku pasrah dengan ketetapan Tuhan sembari terus berusaha agar segera diberikan keturunan.

"Jadi sekarang tuh aku ada di titik dimana ternyata gak harus ngoyo kok. Aku harus punya anak secepatnya dan segala macam," sambungnya.

