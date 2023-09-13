Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jenita Janet Bersyukur Sepi Job, Ternyata Ini Alasannya

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |01:01 WIB
Jenita Janet Bersyukur Sepi Job, Ternyata Ini Alasannya
Jenita Janet senang sepi job (Foto: ig Jenita)
A
A
A

JAKARTA - Jenita Janet tengah berbahagia menjalani kehidupan pernikahannya bersama sang suami, Danu Sofwan yang telah berjalan selama tiga tahun. Selain itu, Jenita Janet juga tengah menikmati kehidupan barunya dengan penampilan terbarunya yang kini mengenakan hijab.

Selain menjalani kewajiban sebagai seorang istri, Jenita Janet mengaku masih aktif bekerja. Ia menjelaskan bahwa saat ini aktivitas pekerjaannya memang tak terlalu padat. Meski demikian, ia bersyukur dengan kondisi tersebut.

BACA JUGA:

Berhijab usai Pulang Umrah, Jenita Janet: Ini Menyelamatkanku dari Duniawi 

Jenita Janet Bersyukur Sepi Job, Ternyata Ini Alasannya

Menurutnya, mungkin saja sepinya pekerjaan dan berkurangnya kesibukannya adalah pertanda dari Tuhan agar dirinya dan sang suami bisa fokus untuk menjalani program kehamilan.

"Aku yakin banget Allah maha memanage hidup yg terbaik. Pasti Allah lagi ngurangin dulu kesibukan aku supaya aku gak terlalu capek, dan akhirnya aku bisa fokus (program hamil),"ujar Jenita Janet saat dijumpai di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (13/9/2023).

Namun, Janet mengaku tak ingin terburu-buru untuk memiliki anak. Ia mengaku pasrah dengan ketetapan Tuhan sembari terus berusaha agar segera diberikan keturunan.

"Jadi sekarang tuh aku ada di titik dimana ternyata gak harus ngoyo kok. Aku harus punya anak secepatnya dan segala macam," sambungnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
