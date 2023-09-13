Lega Cerai dari Inge Anugrah, Ari Wibowo: Terlalu Banyak Drama

JAKARTA - Ari Wibowo dan Inge Anugrah resmi bercerai pada Rabu, (13/9/2023). Setelah melewati huru-hara proses perceraian, Ari mengaku lega.

Bukan karena merasa telah menang, Ari Wibowo mengatakan lega lantaran sudah tak ada lagi drama maupun berita bohong.

"Melegakan karena terlalu banyak drama terlalu banyak kebohongan di media," kata Ari Wibowo, dikutip dari YouTube Starpro Indonesia, Rabu (13/9/2023).

Bersyukur, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikatakan Ari sama sekali tidak terpengaruh oleh pemberitaan miring di media. Berdasarkan bukti-bukti, Ari pun tak merasa dirugikan atas hasil putusan perceraian.

"Mereka melihat berdasarkan saksi fakta dan bukti, dan hasilnya puji Tuhan menguntungkan saya," lanjutnya.

Ketika disinggung apakah Inge Anugrah sengaja membuat cerita miring demi menjatuhkan kredibilitas bintang sinetron Tersanjung itu. Menurut Ari, pihak Inge khawatir kesulitan memenangkan persidangan sehingga melakukan hal tersebut.

"Betul, mungkin mereka juga sadar bahwa di dalam persidangan sulit untuk mennag, jadinya cari nama aja di luar persidangan," ujar Ari

