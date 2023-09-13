Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mayang Tegaskan Hubungannya dengan Fuji Utami Baik-Baik Saja

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |19:20 WIB
Mayang Tegaskan Hubungannya dengan Fuji Utami Baik-Baik Saja
Mayang Lucyana pastikan hubungannya dengan Fuji baik-baik saja (Foto: IG Mayang)
A
A
A

JAKARTA - Mayang Luciana Fitri menegaskan, hubungannya dengan Fujianti Utami (Fuji) sebenarnya baik-baik saja. Keduanya berhubungan baik-baik saja, tanpa ada masalah sedikitpun.

"Sebenarnya kami santai aja, emang netizen sama media yang suka ngegoreng - goreng berita, mereka beranggapan kalau kami berantem,"ungkap Mayang saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (13/9/2023).

 Mayang Tegaskan Hubungannya dengan Fuji Utami Baik-Baik Saja

Mayang mengaku kalau ia belum bertemu dengan saudara iparnya tersebut. Hal ini terjadi usai hubungan keluarganya dengan Haji Faisal memanas beberapa waktu lalu.

"Udah nggak pernah ketemu sih, kami sibuk dengan dunia kami masing-masing kan,"ucap Mayang.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
