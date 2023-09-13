Harapan Raffi Ahmad Usai Jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bersama Presiden Jokowi

JAKARTA - Raffi Ahmad mendapat kesempatan untuk bisa menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung pada hari ini, Rabu (13/9/2023). Menariknua, suami Nagita Slavina ini berkesempatan untuk mencoba kereta cepat bersama rombongan Presiden Joko Widodo beserta para Menteri Kabinet Indonesia Maju.

Mendapat kesempatan langka tersebut, bapak dua anak ini sontak mengunggah momen keseruan saat berada di dalam kereta cepat melalui Instagram pribadinya. Ia terlihat bercengkrama bersama Presiden Jokowi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan.

Tak sendirian, rekan selebriti lainnya, seperti Gading Marten juga diajak untuk mencoba kereta cepat.

Sementara itu, Raffi sendiri terlihat semringah saat memperkenalkan dirinya sebagai orang asli Bandung yang turut merasa senang dengan hadirnya kereta cepat ini. Terlebih dengan adanya kemudahan Jakarta-Bandung yang sekarang bisa ditempuh hanya dalam waktu 25 menit saja.

Ia pun mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden Jokowi dan seluruh pihak yang telah bekerja keras mewujudkan beroperasinya kereta cepat ini.

"Alhamdulillah @keretacepat_id Jakarta-Padalarang Bandung cuman 25 menit ... Terima kasih Pak Presiden @jokowi dan seluruh Abdi negara yang sudah terus bekerja untuk Indonesia," tulis Raffi Ahmad dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Rabu, 13 September 2023.

Bintang film Rumput Tetangga itu pun mengaku begitu menantikan kereta cepat untuk segera beroperasi. Mengingat, Raffi yang terlahir di Bandung dan seringkali pergi ke Kota Kembang untuk mengunjungi sanak saudara, jelas ingin segera merasakan bolak-balik Jakarta-Bandung dengan kereta cepat yang melesat secepat kilat.