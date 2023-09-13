Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Harapan Raffi Ahmad Usai Jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bersama Presiden Jokowi

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |03:30 WIB
Harapan Raffi Ahmad Usai Jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bersama Presiden Jokowi
Raffi Ahmad jajal kereta cepat Jakarta-Bandung (Foto: Instagram/raffinagita1717)
A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad mendapat kesempatan untuk bisa menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung pada hari ini, Rabu (13/9/2023). Menariknua, suami Nagita Slavina ini berkesempatan untuk mencoba kereta cepat bersama rombongan Presiden Joko Widodo beserta para Menteri Kabinet Indonesia Maju.

Mendapat kesempatan langka tersebut, bapak dua anak ini sontak mengunggah momen keseruan saat berada di dalam kereta cepat melalui Instagram pribadinya. Ia terlihat bercengkrama bersama Presiden Jokowi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan.

Tak sendirian, rekan selebriti lainnya, seperti Gading Marten juga diajak untuk mencoba kereta cepat.

Sementara itu, Raffi sendiri terlihat semringah saat memperkenalkan dirinya sebagai orang asli Bandung yang turut merasa senang dengan hadirnya kereta cepat ini. Terlebih dengan adanya kemudahan Jakarta-Bandung yang sekarang bisa ditempuh hanya dalam waktu 25 menit saja.

Raffi Ahmad

Ia pun mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden Jokowi dan seluruh pihak yang telah bekerja keras mewujudkan beroperasinya kereta cepat ini.

"Alhamdulillah @keretacepat_id Jakarta-Padalarang Bandung cuman 25 menit ... Terima kasih Pak Presiden @jokowi dan seluruh Abdi negara yang sudah terus bekerja untuk Indonesia," tulis Raffi Ahmad dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Rabu, 13 September 2023.

Bintang film Rumput Tetangga itu pun mengaku begitu menantikan kereta cepat untuk segera beroperasi. Mengingat, Raffi yang terlahir di Bandung dan seringkali pergi ke Kota Kembang untuk mengunjungi sanak saudara, jelas ingin segera merasakan bolak-balik Jakarta-Bandung dengan kereta cepat yang melesat secepat kilat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180184/raffi_ahmad_dan_fahmi_bo-S8DV_large.jpg
Raffi Ahmad Bawa Fahmi Bo ke Rumah Sakit, Tanggung Semua Biaya Perawatan hingga Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178925/raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-Ei1G_large.jpg
Kata Raffi Ahmad soal Rumor Kehamilan Nagita Slavina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177339/raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-isYo_large.jpg
11 Tahun Menikahi Nagita Slavina, Raffi Ahmad: Perjuangan yang Tak Mudah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157886/cipung-zHnS_large.jpg
Momen Gemas Lily Temani Cipung Mengaji, Netizen: Masya Allah, Pinter Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155159/raffi_ahmad-PNDI_large.jpg
Direstui Nagita Slavina, Raffi Ahmad Siapkan Bonus untuk Atlet eSport 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/33/3146277/chika_jessica_dan_raffi_ahmad-58sD_large.jpg
Sempat Menolak, Chika Jessica Akhirnya Terima Bantuan Raffi Ahmad untuk Pengobatan Sang Ibu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement