Jungkook BTS Raih Penghargaan Song of Summer di MTV VMA 2023

JAKARTA - Jungkook BTS baru saja memulai debut solonya dengan lagu Seven bersama dengan Latto. Walaupun baru menjadi solois, Jungkook telah berhasil menuai banyak prestasi. Terbaru, dirinya baru saja memenangkan penghargaan di MTV Video Music Awards (VMA) 2023, Rabu (13/9/2023).

Dalam kesempatan ini Jungkook berhasil membawa pulang piala atas kemenangannya dalam nominasi Song of the Summer dengan hit debut solonya Seven.

Kemenangan ini membuat Jungkook BTS memecahkan sejarah. Pasalnya dirinya menjadi solois KPop lelaki pertama yang berhasil meraih kemenangan MTV VMA dalam kategori non-KPop.

Tentu hal ini membuat para penggemar bangga. Banyak yang memberikan ucapan selamat melalui cuitan di Twitter.

“Congratulation to Jungkook for winning Song of Summer at the 2023 #VMA with "Seven (ft. Latto)"!” tulis @kth*** dalam cuitan Twitter pribadinya.

“So proud and happyyyy. Jungkook deserve this. Congratulation Jungkook,” tulis @bts***.

“Congratulation Jungkook for winner song of the summer by MTV,” tulis @ika***.

