HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sempat Konflik, Adik Mendiang Sapri Pantun Kini Legawa Kakak Iparnya Nikah Lagi

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |13:03 WIB
Sempat Konflik, Adik Mendiang Sapri Pantun Kini Legawa Kakak Iparnya Nikah Lagi
Adik mendiang Sapri Pantun kini berdamai dengan mantan kakak iparnya. (Foto: Sapri Pantun/Instagram/@sapri_pantun)
A
A
A

JAKARTA - Hubungan istri mendiang Sapri, Irma Suryani, dan adiknya, Dolly, kembali membaik setelah sempat mengalami konflik keluarga.

Sebelumnya, Irma Suryani memutuskan untuk menikah lagi setelah sang komedian meninggal dunia. Pernikahan itu digelar sekitar 7 bulan setelah kepergian Sapri Pantun.

Oleh karena itu, Dolly merasa kecewa lantaran sikap Irma dinilai tak menghargai pihak keluarga yang kala itu masih sangat berduka.

"Alhamdulillah masalah kemarin udah clear ya. Kata agama kan emang boleh menikah lagi nggak apa-apa. Cuma ini kan baru 7 bulan dan udah nikah," kata Dolly saat ditemui di Kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan belum lama ini.

"Saya nggak dikabarin juga, itu sih. Kalau ngabarin ya nggak apa-apa, namanya rejeki, jodoh, maut udah Allah yang atur," sambungnya.

Halaman:
1 2
