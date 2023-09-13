Ashanty Sebut Azriel Hermansyah Segera Menikah, Agama Sarah Menzel Jadi Sorotan

JAKARTA - Ashanty mendadak menyebut bahwa anak sambungnya, Azriel Hermansyah akan segera menikah. Ucapan Ashanty tersebut keluar dari mulutnya saat dikerumuni oleh awak media.

Dalam video yang beredar, Ashanty awalnya terlihat kesusahan masuk ke dalam lift. Namun, ia menyempatkan diri untuk menjawab beberapa [pertanyaan dari awak media. Salah satunya soal hubungan Azriel dengan Sarah Menzel.

Tak disangka di tengah keriuhan itu, Ashanty mengakui bahwa Azriel akan segera menikah.

"Iya Ziel mau nikah," ungkap Ashanty singkat.

Menyadari bahwa ada yang salah dengan ucapannya, istri Anang Hermansyah ini langsung menutup mulut dengan tangannya.

"Eh Ziel mau nikah," lanjutnya seolah terkejut dengan ucapannya sendiri.

Setelah itu, mertua Atta Halilintar ini langsung masuk ke dalam lift dan meninggalkan awak media.

Tentu saja pengakuan Ashanty itu disambut riuh komentar netizen. Banyak yang menyoroti agama Sarah Menzel, lantaran berbeda dengan Azriel Hermansyah.

"Yang masih bahas agama padahal bukan urusan kalian, kalian primitif," kata @aus***.