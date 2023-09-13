Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Masih Malu-malu, Intip Kemesraan Azizah Salsha dan Pratama Arhan Usai Laga Timnas U-23

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |12:01 WIB
Masih Malu-malu, Intip Kemesraan Azizah Salsha dan Pratama Arhan Usai Laga Timnas U-23
Kemesraan Azizah Salsha dan Pratama Arhan. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Euforia kemenangan Timnas Sepakbola Indonesia U-23 yang membungkam Turkmenistan dengan skor 2-0 malam tadi masih kental terasa hingga saat ini. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Manahan Solo itu terus menjadi buah bibir masyarakat.

Pasalnya, kemenangan itu turut mengantarkan Garuda Muda mencetak sejarah baru, tampil perdana di kancah Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung di Qatar.

Bukan soal kemenangannya saja yang menjadi perbincangan hangat. Salah satu momen yang turut diperbincangkan adalah selebrasi yang dilakukan salah satu pemain yang sedang menjadi sorotan, Pratama Arhan.

Pasalnya, ia melakukan selebrasi unik yang dipersembahkan untuk sang istri tercinta, Azizah Salsha yang dinikahinya pada 20 Agustus lalu itu. Selebrasi tersebut pun begitu ramai dibicarakan di jagat media sosial menjadi trending di Twitter dengan tagar #Azizah.

Tak berhenti sampai di situ, linimasa media sosial kembali dibuat heboh dengan interaksi pasangan pengantin baru ini. Sebelumnya, pasangan ini tampak malu-malu setiap kali tersorot kamera. Wanita yang akrab disapa Zize itu seringkali tersipu malu dan menghindar ketika sang suami mendekat.

Kali ini,meski masih tampak malu-malu, keduanya mulai tampil mesra. Mulanya, Zize mencium tangan Arhan yang langsung dibalas dengan kecupan di dahi dan pipi Zize oleh Arhan. Momen ini diunggah oleh akun TikTok @girls_blooming dan telah ditonton hingga 4,4 juta kali.

Halaman:
1 2
