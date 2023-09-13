Dituding Lebih Pilih Aaliyah Massaid Dibandingkan Fuji, Geni Faruk Angkat Bicara

JAKARTA - Ibunda dari Thariq Halilintar, Lenggogeni Faruk saat ini tengah menjadi sorotan masyarakat. Terutama para penggemar berat Fujianti Utami, yang sempat menjadi kekasih dari anak laki-laki keduanya.

Bagaimana tidak, selama Fuji menjadi pacar Thariq, wanita yang akrab disapa Geni Faruk itu sama sekali tak pernah berkenalan atau bertegur sapa dengan gadis 21 tahun tersebut. Hal tersebut tentunya cukup berbanding terbalik ketika Thariq mulai dekat dengan sosok Aaliyah Massaid.

Pasalnya, Aaliyah sempat dikenalkan langsung oleh Atta dan Thariq pada Geni Faruk di acara Mitoni 7 bulanan Aurel Hermansyah. Bahkan bukan hanya Aaliyah, Geni Faruk juga sempat berkenalan dengan Reza Artamevia, selaku ibu kandung gadis 21 tahun itu.

Menariknya, Geni terlihat cukup akrab dan ramah terhadap sosok Aaliyah. Bahkan keduanya sempat cipika cipiki dan mengobrol meski hanya sebentar.

Sontak saja perlakuan ibu 11 anak ini menuai perdebatan, sebab Fuji mantan kekasih Thariq Halilintar tidak pernah bertemu secara langsung dengan Geni Faruk. Padahal kala itu Fuji dan Thariq Halilintar sudah berpacaran selama 1 tahun.

Merasa disudutkan, Geni Faruk pun memberikan penjelasan. Sebagai orangtua, ibunda Atta Halilintar itu mengaku selalu terbuka dan mau berkenalan dengan teman-teman dari anaknya.

"Kita sebagai orangtua anak-anak itu kita selalu siapapun mau berteman. Pada dasarnya kita mau berkenalan sama semua orang, di manapun," ujar Geni Faruk di kawasan Tendean Jakarta Selatan, Selasa, 12 September 2023.

Baginya berkenalan dengan orang baru itu merupakan sebuah silaturahmi dan itu menjadi sebuah hal yang lebih berharga daripada uang.