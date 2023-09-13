Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dari Akting dan Modeling, Riri Sally Kini Rambah Dunia Tarik Suara

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |11:37 WIB
Dari Akting dan Modeling, Riri Sally Kini Rambah Dunia Tarik Suara
Riri Sally (Foto: Instagram/ririsally.26)
A
A
A

JAKARTA - Riri Sally merupakan seorang artis multitalenta yang bakatnya sudah terlihat sejak dirinya masih berusia belia. Di 2017 silam, pemilik nama asli Putri Riri Septiliani ini sempat mendapatkan tawaran untuk bermain film, usai mengikuti lomba modeling.

Berhasil tampil sebagai juara pertama di ajang tersebut, Riri akhirnya mampu untuk mewujudkan impiannya sebagai seorang artis. Ia pun bisa mendapatkan peran dalam film, salah satunya Ten: The Secret Mission di 2017.

Dalam film itu, Riri pun beradu akting dengan Jeremy Thomas, Roy Marten, hingga Karenina Maria Anderson.

"Aku berkarier di dunia hiburan karena hobi dan suka bereksperimen hal baru. Nggak pernah bisa diam mencoba hal yang belum pernah dilakukan, selagi itu positif buat dijalani," papar Riri.

Riri Sally

Karier keartisan Riri tak berhenti sampai disitu saja. Ia juga sempat mengikuti ajang kecantikan Miss Asia Indonesia pada 2018-2019. Dari ajang tersebut, ia berhasil mewakili Indonesia dan terbang ke Shanghai, China.

Dari 25 wanita cantik di berbagai negara di Asia, Riri berhasil meraih posisi runner up. Kini, ia pun memiliki usaha yang bergerak di bidang kecantikan dengan membangun salon di kawasan Kelapa Gading bernama RR Beauty’s Salon Signature dan CEO dari PT Putra Rajawali Group sekaligus owner dari salonnya.

"Kita mesti banyak belajar dari pengalaman, kalau belum berhasil jangan berhenti berusaha dan tunjukin versi terbaik kita aja, gak usah peduli kata orang," tuturnya.

Pada 2022, Riri mulai merambah kariernya di dunia entertainment dan menjadi seorang penyanyi. Ia bahkan tampil membawakan cover lagu dan diproduseri oleh salah satu drummer senior yakni, Babeh Rowman.

Halaman:
1 2
