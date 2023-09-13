Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gilang Dirga Merasa Dituntut Hibur Orang di Luar Syuting: Itu Kan Profesi Aja

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |11:27 WIB
Gilang Dirga Merasa Dituntut Hibur Orang di Luar Syuting: Itu Kan Profesi Aja
Gilang Dirga merasa dituntut hibur orang di luar syuting. (Foto: Instagram/@gilandirfa)
A
A
A

JAKARTA - Gilang Dirga dikenal sebagai presenter dan komedian yang memiliki karakter khusus. Keahliannya menirukan suara orang lain menjadi modal utamanya dalam menghibur penonton di televisi.

Namun siapa sangka, Gilang merasa tanggung jawab menghibur orang terus dibawa meski di luar jadwal syuting.

"Nah kayaknya itu yang mesti diubah. Artis itu kan profesi aja, pegawai BUMN, Wartawan semua kan profesi," kata Gilang Dirga saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan belum lama ini.

"Yang membedakan exposure untuk artis dan tanggung jawab artis lebih banyak. Dalam arti kita tuh di TV udah menghibur, ekspektasi orang kalau ketemu kita tuh senyum, menghibur, jadi itu yang kadang harus kita terima konsekuensinya," sambungnya.

Gilang menyadari hal tersebut merupakan konsekuensi dasar ketika seseorang dikenal sebagai figur publik.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
