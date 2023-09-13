Marshel Widianto Girang Timnas Indonesia Masuk Final Piala Asia U-23: Selamat Kesayanganku!

JAKARTA - Timnas Indonesia U-23 berhasil lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024 setelah menaklukan Turkmenistan 2-0 pada pertandingan terakhir Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 di Stadion Manahan, Solo, Selasa,12 September 2023.

Hal ini memberikan kebahagiaan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Pasalnya, ini merupakan momen bersejarah. Pertama kalinya Indonesia masuk babak final Piala Asia U-23.

Salah satu artis, Marshel Widianto yang sangat mencintai dunia sepak bola tidak lupa untuk memberikan selamat pada Timnas Indonesia U-23 serta menuturkan rasa bangganya.

“Selamaaaaaaaattt Timnas kesayangan kuh,” tulis Marshel, @marshel_widianto dalam kolom komentar Instagram Erick Thohir @erickthohir.

Tidak hanya Marshel, seluruh netizen pun ramai-ramai memberikan ucapan selamat, semangat, serta pengakuan rasa bahagia untuk Timnas Indonesia U-23.