Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Marshel Widianto Girang Timnas Indonesia Masuk Final Piala Asia U-23: Selamat Kesayanganku!

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |08:19 WIB
Marshel Widianto Girang Timnas Indonesia Masuk Final Piala Asia U-23: Selamat Kesayanganku!
Marshel Widianto girang timnas Indonesia masuk Final Piala Asia U-23. (Foto: Instagram/@marshelwidianto)
A
A
A

JAKARTA - Timnas Indonesia U-23 berhasil lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024 setelah menaklukan Turkmenistan 2-0 pada pertandingan terakhir Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 di Stadion Manahan, Solo, Selasa,12 September 2023.

Hal ini memberikan kebahagiaan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Pasalnya, ini merupakan momen bersejarah. Pertama kalinya Indonesia masuk babak final Piala Asia U-23. 

Salah satu artis, Marshel Widianto yang sangat mencintai dunia sepak bola tidak lupa untuk memberikan selamat pada Timnas Indonesia U-23 serta menuturkan rasa bangganya. 

“Selamaaaaaaaattt Timnas kesayangan kuh,” tulis Marshel, @marshel_widianto dalam kolom komentar Instagram Erick Thohir @erickthohir.

Tidak hanya Marshel, seluruh netizen pun ramai-ramai memberikan ucapan selamat, semangat, serta pengakuan rasa bahagia untuk Timnas Indonesia U-23. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/33/3152564/marshel_widianto-dhP4_large.jpg
Marshel Widianto Sibuk sampai Tak Ingat Pulang, Istri Minta Pisah Ranjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/33/3028236/2-artis-ini-ungkap-kekecewaan-terhadap-marshel-widianto-ada-yang-pernah-dibohongi-Cx9Z61Ljmf.jpg
2 Artis Ini Ungkap Kekecewaan Terhadap Marshel Widianto, Ada yang Pernah Dibohongi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/33/3025539/4-artis-bongkar-aib-marshel-widianto-usai-mencalonkan-diri-jadi-calon-wakil-wali-kota-tangsel-s46Bajlfvy.jpg
4 Artis Bongkar Aib Marshel Widianto Usai Mencalonkan Diri Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/22/33/3024759/marshel-widianto-pernah-punya-utang-setengah-miliar-ke-denny-cagur-HloVbPGXpg.jpg
Marshel Widianto Pernah Punya Utang Setengah Miliar ke Denny Cagur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/33/3011675/muncul-foto-wajah-marshel-widianto-di-baliho-bakal-jadi-calon-walikota-tangerang-selatan-Q7URLMEHW2.jpg
Muncul Foto Wajah Marshel Widianto di Baliho, Bakal Jadi Calon Walikota Tangerang Selatan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/33/2991777/attitude-buruk-marshel-widianto-sempat-buat-desta-kecewa-dan-merasa-tersakiti-dph6MYTOou.jpg
Attitude Buruk Marshel Widianto Sempat Buat Desta Kecewa dan Merasa Tersakiti
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement