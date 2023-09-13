Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Haji Faisal Tak Setuju Fuji Pacaran dengan Asnawi, Para Artis Absen di Ultah Denise Chariesta

Lintang Tribuana , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |07:59 WIB
Haji Faisal Tak Setuju Fuji Pacaran dengan Asnawi, Para Artis Absen di Ultah Denise Chariesta
Fujianti Utami. (Foto: Instagram/@fuji_an)
A
A
A

JAKARTA - Hot gosip dari Okezone kali ini datang dari Haji Faisal yang menanggapi isu kedekatan putrinya, Fuji dengan pesepak bola Asnawi Mangkualam. Rupanya, ia mengaku tidak setuju bila hal itu benar terjadi.

Faisal mengaku belum mengenal Asnawi secara langsung. Ia terang-terangan ingin putrinya punya pasangan yang satu profesi.

"Dan saya terus terang saja, kalau kalian nanya ke saya, saya inginnya satu profesi. Mau saya," tegas Haji Faisal, dikutip dari kanal YouTube Seleb Oncam News, Selasa (12/9/2023).

Kendati demikian, Faisal menilai bahwa keputusan berada di tangan anaknya. Tetapi dia kembali menyinggung bahwa harapannya adalah Fuji punya pasangan yang profesinya serupa.

Beralih ke berita selanjutnya yakni dari selebgram Denise Chariesta. Ia kesal karena ternyata acara ulang tahunnya yang ke-32 pada 11 September 2023 tidak dihadiri oleh satu pun artis yang diundang.

Halaman:
1 2
