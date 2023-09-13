Heboh, Begini Reaksi Azizah Salsha Saksikan Pratama Arhan Berlaga Lawan Turkmenistan

JAKARTA – Tim Nasional sepak bola Indonesia berlaga di lapangan Stadion Mahanan Solo, melawan Tim sepakbola dari Turkmenistan dalam ajang AFC U23 Asian Cup Qualifiers, 12 September 2023.

Pertandingan tersebut berlangsung sangat seru, hingga membuat para penonton yang menyaksikan dibawa histeris, setiap kali bola hampir saja masuk ke dalam gawang.

Hal itu pun yang dilakukan Azizah Salsha dalam Instagram story Vicky Alaydrus. Ia datang demi menyaksikan aksi sang suami, Pratama Arhan, berlaga dengan timnya.

Azizah duduk bersebelahan dengan Vicky sesekali berteriak karena asyik menonton pertandingan yang disaksikan langsung di stadion.

“Kerasukan mba? @azizahsalsha_,” tulis Vicky, dikutip dalam Instagram storynya @vickyalaydrus, Selasa (12/9/2023).