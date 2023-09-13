Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Heboh, Begini Reaksi Azizah Salsha Saksikan Pratama Arhan Berlaga Lawan Turkmenistan

Lintang Tribuana , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |04:30 WIB
Heboh, Begini Reaksi Azizah Salsha Saksikan Pratama Arhan Berlaga Lawan Turkmenistan
Reaksi Azizah Salsha saksikan Pratama Arhan berlaga lawan Turkmenistan. (Foto: Instagram/@azizahsalsha_)
A
A
A

JAKARTA – Tim Nasional sepak bola Indonesia berlaga di lapangan Stadion Mahanan Solo, melawan Tim sepakbola dari Turkmenistan dalam ajang AFC U23 Asian Cup Qualifiers, 12 September 2023.

Pertandingan tersebut berlangsung sangat seru, hingga membuat para penonton yang menyaksikan dibawa histeris, setiap kali bola hampir saja masuk ke dalam gawang.

Hal itu pun yang dilakukan Azizah Salsha dalam Instagram story Vicky Alaydrus. Ia datang demi menyaksikan aksi sang suami, Pratama Arhan, berlaga dengan timnya.

Azizah duduk bersebelahan dengan Vicky sesekali berteriak karena asyik menonton pertandingan yang disaksikan langsung di stadion.

“Kerasukan mba? @azizahsalsha_,” tulis Vicky, dikutip dalam Instagram storynya @vickyalaydrus, Selasa (12/9/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/33/3178138/na_daehoon_dan_jule-I4oN_large.jpg
Curhat Na Daehoon usai Diselingkuhi Julia Prastini: Alhamdulillah, Saya Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/33/3143959/audinna-VXHY_large.jpg
Selebgram Audinna Bongkar Perselingkuhan Sang Kekasih, Netizen Heboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123371/michelle_halim-kXGg_large.jpg
Kronologi Selebgram Michelle Halim Diduga Doxing Anak di Bawah Umur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/33/3097984/cut_intan_nabila-inMQ_large.jpg
5 Selebgram Jadi Korban KDRT, Ada yang Digebuki Usai Pergoki Chat Mesra Suami dengan Pria Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/33/3090467/fakta_lydia_onic-l2vE_large.jpg
6 Fakta Lydia Onic yang Sempat Viral karena Video Syur 12 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/33/3085483/oklin_fia-IfNv_large.jpg
9 Selebgram Tersandung Kasus Penistaan Agama dari Hina Yesus hingga Makan Kriuk Babi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement