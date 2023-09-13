Wafda Saifan Tak Keramas Selama Syuting Film Horor Di Ambang Kematian, Ini Alasannya

JAKARTA - Aktor Wafda Saifan didapuk membintangi film horor produksi MVP Pictures, Di Ambang Kematian. Ia berperan sebagai Yoga, kakak dari Nadia yang merupakan tokoh utama.

Wafda blakblakan selama proses syuting yang dilakukan di Tegal, Jawa Tengah, sama sekali tidak keramas. Hal ini diakui saat wawancara eksklusif dengan Okezone.

"Kalau saya enggak keramas selama syuting, sumpah," kata Wafda, ditemui sebelum mengisi acara Guest Star di Gedung iNews, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Lawan mainnya, Taskya Namya yang berperan sebagai Nadia, juga akhirnya buka suara mengenai pengalaman itu. Ia terkejut ketika Wafda mendadak mengatakan dirinya tak keramas.

"Aku lagi adegan gitu tiba-tiba (Wafda bilang) 'Berasa enggak nad rambut gue bau?'. Hah? Itu udah seminggu," kata Taskya.

Wafda beralasan bahwa rambutnya akan jadi tidak bagus bila keramas. Sehingga dia memutuskan rambutnya dibiarkan begitu saja selama proses syuting yang memakan waktu sekitar sebulan.

"(Kalau keramas) Jadi kering terus pirang kalau lepek, kan dia agak lebih dark (gelap)" tuturnya.