HOME CELEBRITY MOVIE

Cerita Diandra Agatha Perankan Jessica di Series CinLock: Love, Camera, Action

Chindy Aprilia , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |00:01 WIB
Cerita Diandra Agatha Perankan Jessica di Series CinLock: Love, Camera, Action
Diandra Agatha di Series Cinlock: Live Camera Action (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA – Diandra Agatha menceritakan kesenangannya saat bergabung dan bermain dalam series CinLock: Love, Camera, Action pada Road Show Meet and Greet Vision+ Originals, pada Rabu (13/9/2023), di Institut SAE Indonesia, Jakarta Selatan.

Diandra Agatha yang memerankan tokoh Jessica di Series tersebut mengaku bahagia, karena mempunyai teman cast yang asik dan sangat mendukung satu sama lain, sehingga membuat saat proses syuting tidak merasa kesulitan.

Cerita Diandra Agatha Perankan Jessica di Series CinLock: Love, Camera, Action

“Untuk proses syutingnya berasa banget sih di aku, pertama dari segi pemainnya itu kurang lebih kita seumuran lah ya, terus fun aja sih bawaannya karena bercanda aja sih orang-orang, terus semuanya juga enak, kooperatif, dan kita juga bisa kerja dengan kolaboratif sih menurut aku jadi nyaman banget pas saat proses syuting kemarin,” kata Diandra Agatha kepada MNC Portal, saat ditemui di acara Road Show Meet and Greet Vision+, di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan.

Selain itu, Diandra Agatha juga menjelaskan bahwa karakter yang ia perankan sangat memiliki sifat yang tertutup dalam hal apapun, sehingga ia hanya mencurahkan semuanya melalui tulisan.

Namun, meskipun demikian, karakter Jessica merupakan sosok yang hangat dan sangat berbakat, khususnya dalam bidang menulis.

“Karena itu sebenernya yang dia suka, dia banyak mencurahkan rasanya, banyak mencurahkan pikirannya lewat tulisan. Jadi kelemahannya itu aja sih kurang percaya diri, tapi terlepas dari itu Jessica tuh sebenarnya orang yang hangat, cuman tertutup aja, tertutup banget malah,” ucap Diandra Agatha.

