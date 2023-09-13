Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Tantangan Para Pemain Film Di Ambang Kematian yang Diadaptasi dari Thread Twitter Viral

Lintang Tribuana , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |04:30 WIB
Tantangan Para Pemain Film <i>Di Ambang Kematian</i> yang Diadaptasi dari Thread Twitter Viral
Tantangan pemain film Di Ambang Kematian. (Foto: Instagram/@diambangkematianfilm)
A
A
A

JAKARTA - MVP Pictures kembali mempersembahkan film yang diadaptasi dari thread horor Twitter, yakni Di Ambang Kematian. Kisah pilu keluarga korban pesugihan ini viral setelah diangkat oleh akun JeroPoint.

Di Ambang Kematian dibintangi oleh deretan artis Tanah Air ternama seperti Taskya Namya, Wafda Saifan, serta Farras Fatik. Mereka mengakui bahwa membintangi film yang diangkat dari utas Twitter populer memberi tantangan tersendiri.

Misalnya saja Wafda yang berperan sebagai Yoga. Ia merasa hal paling menantang adalah menyamakan imajinasi yang sudah terbentuk di benak para pembaca thread Di Ambang Kematian.

"Salah satu tantangannya menyamakan apa yang ada di imajinasi pembaca aja. Kita sebagai aktor membaca juga berimajinasi. Lebih ke 'sama enggak ya imajinasi sutradara dan pembaca?'," tutur Wafda kepada Okezone sebelum mengisi acara Guest Star di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Sama halnya dengan Farras yang memerankan tokoh Yoga kecil. Ia merasa tertantang untuk bisa menyesuaikan ekspektasi penonton yang sudah membaca kisah viral ini lebih dulu di tengah keterbatasan proses produksi film.

Sementara, Taskya Namya sang pemeran Nadia, sosok utama dalam sudut pandang penutur kisah thread dan versi bukunya, punya kesulitan lain. Ia harus memahami sosok Nadia hanya dari kisah di dua versi tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita celebrity lainnya
