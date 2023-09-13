Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Big Brother, Ketika Donnie Yen Tangani Siswa Bermasalah

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |22:30 WIB
Sinopsis Film Big Brother, Ketika Donnie Yen Tangani Siswa Bermasalah
Sinopsis Film Big Brother (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Big Brother akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Big Brother adalah sebuah film drama aksi Hong Kong tahun 2018 yang disutradarai oleh Kam Ka-wai dan dibintangi oleh Donnie Yen dan Joe Chen.

Film ini dirilis pada 16 Agustus 2018. Simon Abrams dari RogerEbert.com memberi film tersebut skor 2,5 bintang, mengkritik beberapa hal namun demikian tetapi memuji penampilan Donnie Yen.

Sinopsis Film Big Brother, Ketika Donnie Yen Tangani Siswa Bermasalah

Sinopsis Film Big Brother

Big Brother yang berpusat pada seorang pria yang bernama Henry Chen Xia (Donnie Yen) yang merupakan seorang mantan Marinir yang pulang dari Amerika Serikat untuk dapat mengambil pekerjaan. Henry Chen menjadi guru sekolah menengah yang mana Henry Chen ditugaskan oleh kepala sekolah yang bernama Patrick Lin (Dominic Lam) untuk mengajar kelas yang dipenuhi oleh siswa-siwa yang bermasalah.

Di antara siswa tersebut yaitu pria bernama Jack (Jack Lock Ming-kit) yang pemberontak, wanita bernama Gladys Wang (Gladys Li) yang memiliki sikap tomboy. Gladys Wang berambisi untuk menjadi seorang pembalap Formula satu suatu saat nanti, siswa bernama Gordon (Gordon Lau Chiu-kin) yang merupaka imigran asal Pakistan dan lahir di Hong Kong.

