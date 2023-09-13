Senangnya Yusuf Mahardika Terlibat di Series CinLock: Love, Camera, Action

JAKARTA – Yusuf Mahardika membagikan keseruannya saat di acara Road Show Meet and Greet Vision+ Originals CinLock: Love, Camera, Action, Rabu (13/9/2023), di Institut SAE Indonesia, Jakarta Selatan.

Yusuf Mahardika yang memerankan tokoh Jun dalam series tersebut mengaku bahwa CinLock: Love, Camera, Action merupakan series pertamanya, untuk dirinya yang sering kali bermain di layar lebar.

“Kalau Tissa mungkin udah sering. Kalau saya pertama,” kata Yusuf Mahardika kepada MNC Portal, saat ditemui di acara Road Show Meet and Greet Vision+, di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (13/9/2023).