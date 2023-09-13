Tissa Biani Termotivasi Perankan Produser di Series CinLock: Love, Camera, Action

JAKARTA – Vision+ mengadakan acara nonton bareng untuk original series CinLock: Love, Camera, Action yang diselenggarakan di Institut SAE Indonesia, Jakarta Selatan.

Pada acara tersebut, tidak hanya dihadiri oleh sejumlah cast seperti Tissa Biani, Yusuf Mahardika, Omara Esteghlal, dan Diandra Agatha, akan tetapi peserta yang hadir juga dari kalangan mahasiswa SAE Indonesia yang sedang mengikuti masa orientasi.

Kegiatan yang dilaksanakan berupa screening episode 1, CinLock: Love, Camera, Action yang dilanjutkan dengan sesi talk show, dan tanya jawab dengan para pemain.

Menurut para pemain sendiri, pada proses penggarapan series tidak ada kesulitan yang menonjol, bahkan Tissa yang memerankan karakter Lala sebagai pemeran utama tidak pernah merasa keberatan dengan kesulitan yang ada.

“Kendalanya sih sebenarnya hampir sama kayak project yang lain kayaknya,” kata Tissa Biani kepada MNC Portal, saat ditemui di acara Road Show Meet and Greet Vision+, di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (13/9/2023).

