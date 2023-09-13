Sinopsis Film Enter the Fat Dragon, Donnie Yen Obesitas

JAKARTA - Sinopsis film Enter the Fat Dragon akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Enter the Fat Dragon adalah sebuah film komedi seni bela diri Hong Kong tahun 2020 yang disutradarai oleh Kenji Tanigaki dan Aman Chang dari skenario yang ditulis dan dibintangi oleh Wong Jing.

Film ini dibintangi oleh Donnie Yen. , Teresa Mo dan Niki Chow. Film ini mendapatkan rating sebesar 5.7/10 di situs resmi IMDb.

Sinopsis Film Enter the Fat Dragon

Seorang petugas polisi yang sehat menjadi kelebihan berat badan setelah ditempatkan di ruang bukti dan juga sebagai akibat dari masalah emosional. Dia dikirim ke Jepang dalam misi dengan janji transfer.

Dia gagal dalam misinya karena kepolisian tidak mendukung. Dia dipaksa menjadi pembasmi kejahatan di Jepang menggunakan kehebatan seni bela dirinya dan dengan bantuan penerjemah bahasa Jepangnya.

Film Enter the Fat Dragon menceritakan Fallon Zhu (Donnie Yen) ia sebagai seorang polisi dan juga masuk ke dalam tim Satuan Tugas Khusus Polisi Hong Kong. Fallon Zhu menjadi sosok panutan sebagai seorang polisi. Hal itu, dikarenakan Zhu merupakan seseorang yang disiplin, cekatan dan mempunyai intuisi yang tajam untuk melihat kejahatan.

Namun, dengan segala kesuksesan dalam kariernya, Zhu ternyata gagal dalam kehidupan asmaranya. Fallon Zhu ditinggalkan oleh tunangannya yang bernama Chloe (Niki Chow), Zhu lantas merasakan kegagalan di kehidupan pribadinya dan merasa sakit hati.

BACA JUGA: