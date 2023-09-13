Bertabur Bintang, Joko Anwar Umumkan Pemain Siksa Kubur

JAKARTA - Setelah sukses menyutradarai film horor Pengabdi Setan dan Pengabdi Setan 2 Communion, serta Perempuan Tanah Jahanam hingga mencapai box office, Joko Anwar memperkenalkan karya terbarunya bertajuk Siksa Kubur.

Joko Anwar yang dikenal karena ide out of the box dengan menyajikan film horror berkualitasnya ini turut mengumumkan jajaran pemain yang akan membintangi film panjang ke-10 Joko Anwar selama berkarier sebagai sutradara film itu.

Menilik dari unggahan Twitter pribadinya, Joko Anwar memperlihatkan foto yang berisi jajaran pemain dimana berisikan nama-nama besar yang tentu sudah tak asing lagi di industri perfilman Indonesia.

Jajaran pemain Siksa Kubur bertabur bintang, diisi oleh para aktor dan aktris yang seringkali membintangi film box office dan peraih nominasi hingga memboyong Piala Citra FFI seperti Reza Rahadian, Christine Hakim, Slamet Rahardjo, Fachri Albar, Arswendy Bening Swara, dan yang lainnya.

Satu lagi aktris yang didapuk sebagai bintang utama, Faradina Mufti yang disebut Joko Anwar sebagai 'muse'-nya yang baru, sosok yang menginspirasi, seperti yang ditemukannya dalam diri Tara Basro, Asmara Abigail dan Fachri Albar.

Faradina Mufti sebelumnya bekerja sama dengan Joko Anwar di film “Perempuan Tanah Jahanam”. Begitu pula Christine Hakim yang menjalani debut film horor dalam film tersebut dan langsung mengantarkannya untuk meraih Piala Citranya yang kesembilan.

Selain itu, bergabungnya Reza Rahadian turut menjadi kejutan menarik mengingat Siksa Kubur menjadi film perdananya berkolaborasi dengan Joko Anwar.

Deretan nama-nama besar lain termasuk Happy Salma, Jajang C. Noer, Putri Ayudya, Niniek L. Karim, Djenar Maesa Ayu, dan dua pemeran utama remaja Muzakki Ramdhan dan Widuri Putri turut meramaikan film bertabur bintang ini. Siksa Kubur juga diisi oleh para pemain pendatang baru termasuk Runny Rudiyanti dan Kania Atmaja.

