Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Bertabur Bintang, Joko Anwar Umumkan Pemain Siksa Kubur

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |20:08 WIB
Bertabur Bintang, Joko Anwar Umumkan Pemain Siksa Kubur
Pemain Film Siksa Kubur (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Setelah sukses menyutradarai film horor Pengabdi Setan dan Pengabdi Setan 2 Communion, serta Perempuan Tanah Jahanam hingga mencapai box office, Joko Anwar memperkenalkan karya terbarunya bertajuk Siksa Kubur.

Joko Anwar yang dikenal karena ide out of the box dengan menyajikan film horror berkualitasnya ini turut mengumumkan jajaran pemain yang akan membintangi film panjang ke-10 Joko Anwar selama berkarier sebagai sutradara film itu.

Menilik dari unggahan Twitter pribadinya, Joko Anwar memperlihatkan foto yang berisi jajaran pemain dimana berisikan nama-nama besar yang tentu sudah tak asing lagi di industri perfilman Indonesia.

 Bertabur Bintang, Joko Anwar Umumkan Pemain Siksa Kubur

Jajaran pemain Siksa Kubur bertabur bintang, diisi oleh para aktor dan aktris yang seringkali membintangi film box office dan peraih nominasi hingga memboyong Piala Citra FFI seperti Reza Rahadian, Christine Hakim, Slamet Rahardjo, Fachri Albar, Arswendy Bening Swara, dan yang lainnya.

Satu lagi aktris yang didapuk sebagai bintang utama, Faradina Mufti yang disebut Joko Anwar sebagai 'muse'-nya yang baru, sosok yang menginspirasi, seperti yang ditemukannya dalam diri Tara Basro, Asmara Abigail dan Fachri Albar.

Faradina Mufti sebelumnya bekerja sama dengan Joko Anwar di film “Perempuan Tanah Jahanam”. Begitu pula Christine Hakim yang menjalani debut film horor dalam film tersebut dan langsung mengantarkannya untuk meraih Piala Citranya yang kesembilan.

Selain itu, bergabungnya Reza Rahadian turut menjadi kejutan menarik mengingat Siksa Kubur menjadi film perdananya berkolaborasi dengan Joko Anwar.

Deretan nama-nama besar lain termasuk Happy Salma, Jajang C. Noer, Putri Ayudya, Niniek L. Karim, Djenar Maesa Ayu, dan dua pemeran utama remaja Muzakki Ramdhan dan Widuri Putri turut meramaikan film bertabur bintang ini. Siksa Kubur juga diisi oleh para pemain pendatang baru termasuk Runny Rudiyanti dan Kania Atmaja.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/33/3122591/joko_anwar-2zfS_large.jpg
Biodata Joko Anwar, Sutradara Kawakan yang Kritik Terpilihanya Ifan Seventeen sebagai Dirut PFN 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/22/33/3088501/joko_anwar-P4jO_large.jpg
Joko Anwar Tertarik dengan Rumah Murah Bernuansa Horor, Jadi Lokasi Syuting?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/33/3052816/joko_anwar-LCZT_large.jpg
Joko Anwar Bagikan Momen Haru saat Lagu Indonesia Raya Berkumandang di Depan Gedung DPR/MPR RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/206/3051160/joko_anwar-W2OX_large.jpg
Produser Film Gunakan Kasus PPDS Undip untuk Promosi, Joko Anwar: Tak Beretika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/206/3023381/joko-anwar-sumringah-seriesnya-populer-amerika-serikat-cQ08dCNdwj.jpg
Joko Anwar Sumringah Seriesnya Populer Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/206/3022410/joko-anwar-gandeng-3-sutradara-muda-garap-series-nightmares-and-daydreams-PSLwG3qDRL.jpg
Joko Anwar Gandeng 3 Sutradara Muda Garap Series Nightmares and Daydreams
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement