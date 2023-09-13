Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Dibintangi Lukman Sardi, Film Autobiography Wakili Indonesia Berkompetisi di Oscar 2024

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |12:29 WIB
Dibintangi Lukman Sardi, Film <i>Autobiography</i> Wakili Indonesia Berkompetisi di Oscar 2024
Film Autobiography dikirim ke Oscar 2024. (Foto: KawanKawan Media)
JAKARTA - Film Autobiography terpilih untuk dikirim ke ajang bergengsi Piala Oscar ke-96 yang akan diselenggarakan pada 10 Maret 2024. Hal ini diketahui dari unggahan Instagram Lukman Sardi, salah satu pemainnya.

Film besutan sutradara Makbul Mubarak itu akan mengikuti kompetisi dalam kategori Internasional Fitur Film (International Feature Film) di Academy Awards 2024 di Amerika Serikat.

Keputusan ini diambil oleh Komite Seleksi Oscar Indonesia usai menonton beberapa film unggulan dan dilanjutkan dengan diskusi di Studio XXI Plaza Senayan, Senin, 11 September 2023 malam.

Adapun Komsel terdiri sembilan insan perfilman yang namanya sudah tak asing lagi di kancah perfilman Indonesia, Slamet Rahardjo, Garin Nugroho, Ilham Bintang, Alim Studio, Cesa David Luckmansyah, Ratna Riantiarno, Nur Hidayat, Sha Ine Febriyanti dan Deddy Mizwar.

Proses seleksi dilakukan dari 100 judul film yang tayang dari 1 Desember 2022 hingga 31 Oktober 2023. Komsel sendiri dibentuk oleh Pengurus Persatuan Perusahaan Film Indonesia ( PPFI) akhir Juli lalu dan telah mendapat persetujuan dari pihak Academy Awards.

