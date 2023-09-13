Gitaris Legendaris Steve Vai akan Gelar Konser di Jakarta Oktober 2023 Mendatang

JAKARTA - Kabar bahagia bagi pecinta musik instrumental di Indonesia. Gitaris legendaris dunia, Steve Vai, akan menggelar konser di Jakarta tahun ini.

Konser Steve Vai di Jakarta sendiri akan diprakarsai oleh Lemmon ID dan Nocturnal Blazze. Tak hanya itu, kehadiran Steve Vai juga tak luput dari campur tangan gitaris kenamaan Indonesia, Dewa Budjana.

Rencananya, gitaris asal Amerika Serikat itu akan menggelar konser bertajuk Steve Vai Inviolate Tour 2023 pada 26 Oktober mendatang. Bahkan konser yang digelar usai ia menjalani tur di Cina, Taiwan, Jepang, Vietnam, Hong Kong, Malaysia dan Singapura tersebut akan berlangsung di Basket Hall, Senayan.

"Sebenarnya yang bikin gara-gara itu Budjana, dia info bahwa steve Vai mau tur, mau di jegat karena mau main di Asia, dia kontek kita akhirnya jalan nih, mulai nih kita kontekan sama Steve Vai," ungkap Lemmy Ibrahim selaku perwakilan promotor dalam jumpa persnya yang digelar Rabu (13/9/2023).

Sementara itu, Dewa Budjana yang juga salah satu teman lama Steve Vai tak sungkan menceritakan proses mengundang sang gitaris untuk manggung di Jakarta.

"Ya nggak nyangka juga akhirnya bisa berteman. Dia (Steve Vai-red) termasuk orang yang cepat respons ya untuk orang sebesar Steve Vai yang dari dulu main instrumental dan inovasinya nggak pernah berhenti," paparnya.

"Waktu itu kita juga sempat ngobrol di backstage (di salah satu konser dia di Asia) nanya gimana kalau mau ngundang, kata dia (Steve Vai-red) 'Ya cari aja panggung yang paling dekat'," jelasnya.

Dalam konferensi pers, Lemmy menyebut bahwa Steve Vai merupakan salah satu gitaris dunia termahal. Bahkan, pihaknya mengaku merogoh kocek cukup dalam demi bisa mendatangkan mantan anggota band Frank Zappa tersebut.

"Ya harusnya mahal Steve Vai, mungkin karena ada kedekatan Dewa Budjana sama dia jadi ada harga khusus," jelas Lemmy Ibrahim.

Sebagaimana diketahui, tiket konser Steve Vai Inviolate Tour 2023 ini bisa di dapatkan di Loket.com dengan lima kategori tiket dimulai dari Reguler (Rp1 juta), VIP 2 (Rp2 juta), dan VIP 1 (Rp3 juta).