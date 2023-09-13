Raih Keuntungan Fantastis, Ruben Onsu, Sarwendah, hingga Aurel Meriahkan Puncak Kampanye 9.9 24 Jam Nonstop Shopee Live

JAKARTA - Kabar terbaru kali ini datang dari kemeriahan puncak kampanye 9.9 Super Shopping Day pada 9 September lalu. Tidak hanya ditutup dengan deretan promo dan pencapaian menarik, lebih spesialnya sederet artis papan atas secara bergantian melakukan live shopping di Shopee Live!

Melalui akun toko masing-masing, Ruben Onsu, Sarwendah, Raffi Ahmad, dr. Richard Lee, Baim Wong, Nikita Mirzani, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Lesti Kejora, dan Keanu Agl serta konten kreator lainnya telah meramaikan sesi Shopee Live nonstop.

Sehingga pada puncak kampanye, Shopee Live mendapatkan dukungan tinggi dari pengguna setia dengan peningkatan ditonton lebih dari 7 kali lipat dan jumlah produk terjual mencapai lebih dari 30 kali lipat dibanding hari biasa

Melihat sepak terjang yang telah dilakukan oleh para artis memang tak perlu diragukan lagi kehebatannya dalam menggaet penonton untuk meramaikan sesi Shopee Live di puncak kampanye 9.9 kemarin.

Sebut saja Sarwendah, Ruben Onsu, dan Aurel Hermansyah, mereka memiliki gaya khas dalam berjualan live shopping, menjadikannya sukses sebagai TOP Streamers pada kampanye 9.9 Super Shopping Day.

Bahkan, ketiganya pun sukses catatkan beberapa rekor baru pada puncak kampanye di Shopee Live yaitu:

1. Ruben Onsu melalui toko @Ruben_Onsu di Shopee Live mencatatkan rekor baru dengan sukses meraih omset hingga 16 Miliar di puncak kampanye.

2. Menariknya lagi, sebanyak 180 ribu penonton secara bersamaan di waktu yang sama mengikuti momen Flash Sale 9RB Mobil Toyota Avanza yang dipandu oleh Sarwendah melalui toko @Sarwendahofficial. Pencapaian Sarwendah ini pun tertinggi jauh di atas platform streaming lainnya.

3. Selebriti lainnya dengan pencapaian luar biasa adalah Aurel Hermansyah melalui toko @TokoMamaNur yang berhasil menjual lebih dari 16 Ribu produk.