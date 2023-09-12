Bikin Merinding, Ini Ciri Keberadaan Kuntilanak

JAKARTA - Masyarakat Indonesia mungkin tidak asing dengan sosok hantu satu ini. Ya, kuntilanak jadi satu hantu yang acapkali disangkut pautkan dengan sosok wanita berbaju putih.

Konon, kuntilanak merupakan perempuan yang meninggal secara tragis saat tengah mengandung. Lantaran ini banyak perempuan hamil yang berlomba-lomba melindungi janinnya agar tidak diganggu oleh kuntilanak.

Keberadaan sosok hantu satu ini pun dicirikan dengan sangat beragam. Penasaran apa saja cirinya? Yuk, simak penjelasannya berikut ini.

Ini Ciri Keberadaan Kuntilanak

1. Ada aroma wangi yang tidak biasa

Di dunia ini ada beragam aroma yang diciptakan, namun keberadaan kuntilanak diketahui menyisakan aroma wangi yang menyengat.

Jika tercium aroma wangi secara mendadak, kamu perlu hati-hati mungkin saja kuntilanak sedang lewat di sekitar Kamu.

2. Suara ayam berkokok di malam hari secara tiba-tiba

Umumnya, ayam jago berkokok saat matahari terbit. Namun, lain ceritanya kalau berkokok di malam hari.

Banyak yang mengatakan jika ada ayam berkokok di malam hari, maka itu sebagai pertanda adanya kuntilanak.

3. Suara anjing menggonggong di malam hari secara tiba-tiba

Tak hanya suara ayam berkokok, bisa saja suara anjing menggonggong saat malam hari menandakan ada kuntilanak di sekitarmu. Sebab, hewan peliharaan satu ini termasuk hewan yang sensitif terhadap keberadaan mahluk halus terutama kuntilanak.

4. Suara wanita tertawa dan tangis di malam hari

Ini menjadi ciri yang paling sering didengar di masyarakat. Ya, suara wanita tertawa maupun menangis di malam hari.

Konon suara ini saat terdengar di malam hari menyisakan peristiwa yang mengerikan, apalagi jika suaranya melengking.